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Жизнь

День Никиты Гусятника. Что можно и нельзя делать 10 июня

Православная церковь отмечает в среду 10 июня память преподобного Никиты Халкидонского, известного исповедника. Но на Руси издревле этот день назывался праздником Никиты Гусятника, а женщины называли его Полудницей.

Гуси и утки.
Гуси и утки.
Анна Зайкова

Святого Никиту почитали как стража гусей. Ведь они считались важными и дорогими птицами.

По народному поверью, Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц, оберегает их от орлов, ястребов и других хищников.

В этот день крестьяне обычно славили Никиту и просили защитить свою птицу от хищников, а дети играли в салочки.

Женщины в этот день славили Полудницу. По народным представлениям, в руках она держит большую сковороду, которой добрая полудница закрывает в полдень хлеб и травы от палящего солнца, а злая — оборачивает сковороду другой стороной и прижигает хлебные зерна и цвет трав.

По преданию, если на Никиту Гусятника выдался тихий и солнечный день, то урожай будет хороший.

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