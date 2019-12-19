Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать

День Николая Чудотворца православная церковь отмечает 19 декабря. В России этого святого любят и почитают. Праздников Николая Чудотворца в году сразу несколько. Рассказываем, кто такой Николай Чудотворец, в чем помогает, что можно и нельзя делать в день святого Николая 2019.

Николай Чудотворец 2019

Святой Николай Чудотворец родился в Малой Азии, в области Ликии. С самого детства он был благочестив и много времени проводил в храме, а повзрослев, стал священником.

Впоследствии святой Николай стал архиепископом в Мире. Он был справедливым, кротким и отзывчивым, и верующие любили его. Святой Николай Чудотворец известен как непримиримый борец с язычеством и защитник христианства. Он говорил еретикам об их заблуждениях, разрушал идолов и языческие капища.

По преданию, святитель еще при жизни прославился своими чудесами. Его молитва спасла город Миры от страшного голода. Николай Чудотворец дожил до глубокой старости и умер своей смертью.

Церковь. Религия. СС0

О чем молятся Николаю Чудотворцу

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в православной церкви. У него много «имен»: святитель Николай, Николай Угодник, Чудотворец Мир Ликийских.

Святой Николай Чудотворец считается покровителем путешественников и моряков, несправедливо осужденных и детей. Кроме того, святителю Николаю молятся о счастливой семейной жизни.

Это не значит, что святой помогает только в определенных ситуациях: православных святых просят о помощи при совершенно разных жизненных трудностях.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

День Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать в праздник 2019

В праздник Николая Чудотворца желательно сходить в храм на службу и помолиться. Распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так.

С конца ноября в православной церкви идет Рождественский пост. В этот период постящиеся отказываются от яиц, молочных и мясных продуктов. Рыбу можно есть по субботам, воскресеньям и великим праздникам.

По правилам православной церкви, нельзя проводить оккультные и магические обряды, увлекаться заговорами, а также всяческими поверьями. Все приметы, связанные с днем Николая Чудотворца и другими православными праздниками, церковь считает суеверием.

В Рождественский пост нельзя напиваться, участвовать в буйных празднествах.

Церковь. Религия. СС0

Праздники Николая Чудотворца