Праздник, приди! День студента — 25 января. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем студента в прозе
Желаю легких и удачных сессий, хороших оценок и веселой студенческой жизни! Пусть настроение будет замечательным и каждый день приносит новые и полезные знания. Живи интересно, красиво, успешно!
С Днем студента. Желаю отличной учебы без хвостов и проблем, желаю веселой жизни без причин для грусти и усталости. Пусть студенческие твои годы станут ярким этапом побед и успехов в твоей истории, пусть времени хватает и на пары, и на личные интересы, и на отдых, и на близких людей.
С Днем студента. Пусть эти годы запомнятся безумным весельем и яркими моментами счастья, пусть они оставят след важных знаний и верные установки любимой профессии. Желаю учиться, не напрягаясь, жить, не зная трудностей, идти вперёд к мечте, не сомневаясь в себе.
Поздравления с Днем студента в стихах
Быть студентом — это круто.
И хочу я пожелать,
Чтобы сложные науки
На «отлично» все сдавать.
Чтобы жизнь всегда кипела,
А душа от счастья пела,
Сессия не омрачала,
Только радость доставляла.
Творческого вдохновенья
Пожелать еще хочу,
Чтобы трудные решенья
Всегда были по плечу!
Пора студенчества чудесна,
В ней столько красочных моментов!
А потому сейчас любезно
Я поздравляю всех студентов!
Цените каждое мгновение,
Учитесь новому всегда,
С теплом в душе вам, без сомнения,
Эти запомнятся года!
Пускай легко вам удается
Все планы в быль осуществить!
Пускай удача ярче солнца
По жизни будет вам светить!
Пусть чаще навещает вас халява —
Один раз в сессию, а лучше целых семь.
Зачеты сдать полегче, без запары,
Да шпор, для препода невидимых совсем.
Раз пересдача — то чтоб как по маслу,
А если вдруг залет — то неопасный,
Во всем пускай фортуна помогает,
Опасности любые исчезают.
Контрольных — легких,
Развлечений — долгих,
Успехов в будущем, зарплат достойных!
Поздравления с Днем студента в смс
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.
Легких сессий и семестров,
Интересных лекций вам.
Быть в учебе как маэстро,
Знать, что всё вам по зубам!
И учиться на «отлично»,
Помнить лучшие моменты,
Вдаль смотреть оптимистично.
Счастья в жизни! С Днем студента!
Поздравляю с Днем студента!
Больше памятных моментов,
Жизни легкой, беззаботной,
Чтобы спать, сколько угодно,
Чтоб зачеты — автоматом,
Курсовых — без плагиата.
Чтоб экзамены сдавались,
А в зачетке красовались
Только высшие из баллов.
Чтобы год прошел на славу!
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