День супруга — 19 января. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем супруга в прозе
В день супруга пожелаю всего самого необходимого: любви неугасающей, верности, достатка, здоровья, взаимопонимания, терпения, доброты души, рассудительности, уважения, совместной радости, удачи и везения.
В День супруга поздравляю тебя, милый. Желаю тебе от души уверенных сил и доброй удачи, блистательных успехов в делах и великолепного настроения. Дорогой, оставайся всегда таким же милым, добрым, верным, красивым, умным, счастливым и любимым мною супругом.
Поздравляю с Днем супруга и пожелать хочу мужества и смелости, отваги и доблести, уважения и почитания, любви и счастья, уверенных сил и крепкого здоровья, несокрушимых успехов и великих побед, несомненной удачи и самой замечательной семьи.
Поздравления с Днем супруга в стихах
Удивительный есть праздник,
День супруга наступил,
И хочу сказать, любимый,
Пусть на все хватает сил!
Пусть проблемы все исчезнут,
Их не будет никогда,
Только лишь любовь и счастье
Излучает путь судьба.
Пусть тебе не будет скучно
Никогда со мной, супруг,
Муж ты лучший и блестящий,
И надежный, верный друг!
С днем супруга поздравляю,
Я тебя, мой дорогой,
Жить в согласии и любви
Я желаю нам с тобой.
Чтоб пылал очаг домашний,
Дом, чтоб полной чашей был,
О любви своей, чтоб чаще
Ты, любимый, говорил.
Я желаю, чтоб по жизни
Шли, не разнимая рук,
Никого нет лучше в мире,
Чем ты, милый мой супруг
С Днём супруга, дорогой!
Поздравляю всей душой
И хочу, чтоб знал ты крепко —
Нет роднее человека!
Лишь с тобой в огонь и в воду
И в любую непогоду,
В радость, или же в беду
Без сомнений я пойду.
Восхищаюсь я тобою,
Будь всегда моим героем
Сильным, честным и отважным,
Остальное все неважно!
Поздравления с Днем супруга в смс
С Днем супруга поздравляю
Я тебя, мой дорогой.
Сил, терпения желаю,
Мой любимый и родной.
Чтобы был всегда успешен,
Силы чтоб черпал в семье,
Никогда не огорчался,
Смело шел к своей мечте.
Поздравляю с Днем супруга!
Будь счастливым, дорогой.
Без тебя бы было туго,
Хорошо всегда с тобой!
Будь веселым и успешным
И домой ко мне спеши.
Пусть любовь потоком нежным
Нас доносит до вершин!
Поздравляю с днем супруга,
Оставайся верным другом.
Жизнь пусть будет хороша,
Откроется пускай душа.
Счастья, радости, веселья,
Бодрого ума, терпенья.
Проживи же до седин,
Нужен мне лишь ты один!
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