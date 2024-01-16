Всемирный день The Beatles. Как весь мир захватила музыка ливерпульской четверки

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Рок-н-рольная болезнь

Динамичный и зажигательный рок-н-рол снискал большую любовь в 1950-е годы во всем мире. В Британии особенно стал популярен скиффл — ритмический стиль, берущий начало в джазе, британском фольклоре и кантри

Большое влияние на всемирное распространение рок-н-ролла оказал Элвис Пресли. Его композиция «Heartbreak Hotel» пришлась по душе людям со всего мира в 1956 году. Тогда ее и услышал по радио юноша из пригорода Ливерпуля Уолтона по имени Джон Леннон. Джон признавался, что после этого буквально заболел рок-н-ролом.

«До Элвиса ничто не действовало на меня по-настоящему», - рассказывал он в интервью журналистам.