10 апреля
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Жизнь

Мусульмане отмечают Ураза-байрам. Обычаи и традиции исламского Разговения

В 2024 году Ураза-байрам, Разговение или Ид аль-фитр выпал на 10 апреля. Он считается одним из главных праздников исламского календаря. Традиции и запреты Ураза-байрам altapress.ru

Мечеть. Ислам
Мечеть. Ислам
ССО

Ураза-байрам знаменует окончание строгого поста, снимаются все его ограничения. Праздник наступает после окончания священного месяца Рамадан и символизирует духовное очищение.

Когда начинает Ураза-байрам

Отмечается, что Ид аль-фитр — один из самых массово отмечаемых религиозных праздников.

Праздничным днем считается первый день месяца Шавваль. Ураза-байрам начинается после заката, когда небо погружается в темноту. Пророк Мухаммед рекомендовал верующим проводить эту ночь в молитвах, но не считал это обязательным.

Однако многие мусульмане следуют его совету, ища духовного умиротворения и единения с Аллахом.

Праздник продлится три дня.

Мечеть
Мечеть
СС0

Что такое Ид-намаз

Также существует традиционная праздничная молитва — Ид-намаз. Молитва собирает мусульман не только в мечетях, но и на открытых пространствах. Утром после намаза имам, который является духовным главой у мусульман, просит Аллаха простить грехи верующих.

Перед самим Ураза-байрамом мусульмане совершают ритуал очищения, который называется гусль. После они надевают чистую праздничную одежду. Также некоторые верующие мужчины практикуют итикаф, он подразумевает собой уединение в мечети в последние 10 дней Рамадана. Это считается способом укрепления веры и духовности.

Коран, священная книга мусульман.
Коран, священная книга мусульман.
unsplash.com

Традиции празднования Ураза-байрам, или Ид аль-фитр

Этот праздник собирает всех мусульман для общей молитвы. В первую очередь, люди делятся радостью с нуждающимися, а также своей семьей и близкими. Принято ходить в гости в светлое время суток. Одной из ключевых традиций Ураза-байрам является обмен поздравлениями.

Чаще всего от мусульман можно услышать фразу «Ид мубарак!», что означает «Желаю тебе благословенного праздника!». Также неотъемлемой частью празднования является Закят-аль-Фитр - специальная милостыня.

Ее подают взрослые мусульмане еще до наступления праздника. Они безвозмездно помогают нуждающимся едой или деньгами, независимо от причин их положения.

Мечеть. Ислам
Мечеть. Ислам
ССО

Что подают на стол в Ураза-байрам

Праздничный стол этого священного праздника символизирует благодарность за испытания предыдущего месяца Рамадана. Это время, когда после месяца очищения и строгих запретов, мусульмане могут вновь наслаждаться пищей и напитками без ограничений, но важно сохранять меру. Начало празднования принято начинать после общей молитвы. На стол подаются многие блюда, исключая запрещенные в исламе продукты и алкоголь.

Мусульмане накрывают щедрый стол, каждая хозяйка самостоятельно решает что приготовить. Необходимо отказаться от ограничений, но учитывая запреты, которые имеются в исламе, например свинина и алкоголь. Самое главное, чтобы в доме пахло вкусной едой, поэтому для угощения и подарков часто выбирают разную выпечку и сладости.

Овощи, еда.
Овощи, еда.
СС0

Что означает «Ид Мубарак»

Также в этот день мусульмане часто посещают кладбища, чтобы вспомнить ушедших близких и почтить их память. В течение дня в мечетях проходят праздничные богослужения. Верующие также посещают друг друга, чтобы разделить радость и при встрече говорят «Ид Мубарак», что означает «благословенного праздника».

Ураза-байрам это также время добрых дел, благотворительности и взаимопомощи. Люди подчеркивают необходимость заботы о нуждающихся и укрепления связей внутри сообщества. Очень важным мусульмане считают обмениваться подарками по случаю торжества.

Мечеть. Ислам
Мечеть. Ислам
ССО

Что подарить близким на праздник Ураза-байрам

Советуют дарить сладости, например финики сорта аджва, они упоминаются в Коране. Также принято презентовать книги об исламе и религиозные сувениры: от настенных картин с символикой праздника до посуды.

Шоколад всегда был прекрасным подарком, символизирующим сладость жизни и радость праздника. Однако для мусульман очень важно, чтобы шоколад был халяльным.

Особый колорит празднику добавляют праздничные концерты, ярмарки, аттракционы, а также конкурсы для детей и взрослых. Это ежегодное событие становится запоминающимся для мусульман всех возрастов.

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