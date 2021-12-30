Праздник уже мчится. Приятные поздравления с Новым годом в прозе, стихах и смс

Поздравления с Новым годом в прозе
Пусть Новый год подарит вам множество возможностей, наполнит каждый ваш день радостью, превратит ваши мечты в реальность, а все ваши усилия — в отличные результаты. С наступающим!
С наступающим Новым годом! Пусть этот год подарит массу возможностей и красивых идей, счастливых случаев и добрых мгновений.
С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал временем только хороших новостей, отменного богатырского здоровья и безграничного счастья!
Поздравления с Новым годом в стихах
Новых возможностей, новых идей,
Рядом прекрасных, надежных друзей!
Новый год станет пускай самым лучшим,
Добрым, веселым и очень везучим!
Пусть в праздник новогодний
Приходит свет в сердца,
Добра, тепла, здоровья,
Успехов и добра!
Снежинки падают беззвучно,
А сердце чуда очень ждет.
Пусть будет добрым, самым лучшим
Наступающий Новый год!
Поздравления с Новым годом в смс
Как бенгальский огонек,
Этот год пусть будет ярким,
Он удачу принесет
И желанные подарки!
Двенадцать месяцев здоровья,
Двенадцать месяцев любви
Год Новый принесет с собою
И воплотит мечты твои!
Пусть укажет Новый год
К счастью верный поворот,
А за этим поворотом
Вас во всем удача ждет!