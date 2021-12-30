1 января -16°C
﻿
Жизнь

Праздник уже мчится. Приятные поздравления с Новым годом в прозе, стихах и смс

Уже завтра, 31 декабря, в России начнут отмечать Новый год. К одному из самых ожидаемых праздников altapress.ru подобрал теплые поздравления в прозе, стихах и смс. С наступающим!

Новый год. Новогодняя елка.
Новый год. Новогодняя елка.
СС0

Поздравления с Новым годом в прозе

Пусть Новый год подарит вам множество возможностей, наполнит каждый ваш день радостью, превратит ваши мечты в реальность, а все ваши усилия — в отличные результаты. С наступающим!

С наступающим Новым годом! Пусть этот год подарит массу возможностей и красивых идей, счастливых случаев и добрых мгновений.

С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал временем только хороших новостей, отменного богатырского здоровья и безграничного счастья!

Новый год. Подарки.
Новый год. Подарки.
СС0

Поздравления с Новым годом в стихах

Новых возможностей, новых идей,
Рядом прекрасных, надежных друзей!
Новый год станет пускай самым лучшим,
Добрым, веселым и очень везучим!

Пусть в праздник новогодний
Приходит свет в сердца,
Добра, тепла, здоровья,
Успехов и добра!

Снежинки падают беззвучно,
А сердце чуда очень ждет.
Пусть будет добрым, самым лучшим
Наступающий Новый год!

Новый год.
Новый год.
СС0

Поздравления с Новым годом в смс

Как бенгальский огонек,
Этот год пусть будет ярким,
Он удачу принесет
И желанные подарки!

Двенадцать месяцев здоровья,
Двенадцать месяцев любви
Год Новый принесет с собою
И воплотит мечты твои!

Пусть укажет Новый год
К счастью верный поворот,
А за этим поворотом
Вас во всем удача ждет!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость