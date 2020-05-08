Праздник во дворе: как под окнами ветерана в центре Барнаула прошел концерт в честь Великой Победы

Представление началось с того, что во двор дома № 35а по улице Анатолия въехала фронтовая полуторка — Газ-АА — после чего участники «фронтовой бригады» артистов откинули борт кузова и организовали импровизированную сцену.

Грузовик военных лет припарковался рядом с детской площадкой и стал главным помостом, на котором расположились артисты, исполнившие всеми любимые и знакомые каждому песни.

Эта акция вызвала неподдельный интерес жильцов соседних домов. В некоторых окнах можно было увидеть портреты ветеранов, георгиевские ленты, российские триколоры.

Концерт в честь Великой Победы под окнами ветерана. Дмитрий Лямзин.

Барнаульцы со своих балконов подпевали артистам и снимали происходящее на свои смартфоны.

Отметим, что выездной концерт под окнами ветерана — это новая форма поздравления участников Великой Отечественной войны, которая была выбрана в связи с вынужденной самоизоляцией в условиях пандемии коронавируса.

Впрочем, судя по отзывам барнаульцев, такой вид поздравления с юбилеем Великой Победы пришелся по душе всем.

Концерт в честь Великой Победы под окнами ветерана. Дмитрий Лямзин.

«Получилось очень душевно, по-настоящему, искренне! Очень радует, что даже коронавирус не является препятствием для того, чтобы люди могли отпраздновать День Победы, почтить память своих героев и вспомнить, как это важно для всех нас», — поделилась своими эмоциями местная жительница Анастасия.

Выездные концерты в краевой столице и других городах Алтайского края пройдут и непосредственно в День Победы, 9 мая. Например, в Барнауле, выступления состоятся во дворах 15-ти домов, где сегодня проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Концерт в честь Великой Победы под окнами ветерана. Дмитрий Лямзин.

Можно быть уверенными, что и там жильцы поддержат артистов и примут активное участие в праздничных мероприятиях — выйдут на балконы с портретами своих героев, будут подпевать песни военных лет и вспомнят своих родных, внесших вклад в Великую Победу.

Также в Барнауле и крае 9 мая пройдет серия других праздничных акций, таких, как «Флаги России» и «Фонарики Победы».

Суть их заключается в том, что горожане разместят флаги и георгиевские ленты на своих балконах в знак солидарности. А вечером барнаульцы в знак памяти подойдут к окнам и зажгут импровизированные «фонарики». При этом источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов.

Концерт в честь Великой Победы под окнами ветерана. Дмитрий Лямзин.

Кроме того, в домашних условиях, все желающие смогут принять участие в поистине народной акции — «Бессмертный полк». Участниками этого мероприятия в Барнауле уже несколько лет становились десятки тысяч горожан.

Сегодня, в условиях пандемии и самоизоляции, «Бессмертный полк» не отменяется. Просто участие в нем можно принять в онлайн-режиме. Каждый, кто намерен встать в ряды «Бессмертного полка», может выставить фото своего родственника-ветерана в социальную сеть с указанием геоточки.

Таким образом, жители Алтайского края смогут несмотря ни на какие вынужденные ограничения почтить память своих предков и выразить благодарность за Великую Победу.

Показательные выступления взвода почетного караула Барнаульского юридиче-ского института МВД России перед окнами ветеранов Паршков Валерий Геннадьевич, председатель комитета по культуре города Барнаула, 8 (963) 535-60-55

Размещение флагов или геор-гиевских лент на балконах своих жилых домов в знак со-лидарности с другими участ-никами Андреева Екатерина Сергеевна, комитет ин-формационной политики г. Барнаула, 8 (3852) 37-03-90