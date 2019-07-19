День пирожков с малиновым вареньем и фестиваль бычьих яичек: праздники, которые поражают

19 июля любители выпечки отмечают День пирожков с малиновым вареньем. Однако это далеко не самый необычный гастрономический праздник. О том, какие продукты почитают в мире, — в материале altapress.ru.

Фестиваль яичек

Родео. Бык. открытые источники в интернете.

Этот из ряда вон выходящий праздник проводят американцы из штата Монтана. Событие длится целых пять дней с 29 июля по 2 августа.

Действо разворачивается вокруг бычьих яичек, пишет Культурология.рф. Любой желающий может попробовать их жареными во фритюре по разным технологиям: маринованные, в пиве и другие. А те, кто угадает местоположение коровьей лепешки, еще и получит в награду 100 долларов.

Ночь редиса

Редис.

Этот кулинарный фестиваль проходит в Мексике, в городе Оахака. Ежегодно с 23 на 24 декабря умельцы вырезают из редиса различные произведения искусства, сообщает euronews.com.

Дело в том, что в XVI веке испанские монахи завезли редис в новые колонии. Тогда про него никто не знал, продавцам на рынке приходилось привлекать внимание обывателей точно так же — вырезая фигурки.

Из самого простого обряда постепенно ремесло переросло в красочный фестиваль. С 1987 года его отмечают каждый год.

Блинный марафон

Блины. Сковорода. СС0

Раз в год в Великобритании проходит «Жирный вторник». Девушки наряжаются в домохозяек: юбку, передник и шарф. Они бегут 400-метровый марафон по улицам города Олни. Ах да, делают они это со сковородками в руках.

Побеждает та, которой удастся перевернуть блин на сковородке большее количество раз. Такие бега существуют уже больше 500 лет, с 1445 года. И сейчас в них может поучаствовать любой желающий, сообщает Afisha.London.

День пирожков с малиновым вареньем

Пирожки. открытые источники в интернете

Самый молодой среди представленных праздников. Его история берет свое начало в 2015 году.

Начинка для праздничных пирогов выбрана неслучайно, и дело тут не только в сезоне. Предки считали, что малина помогает укрепить и сохранить брак. А ее листья оберегают беременных от сглаза. Чудодейственные свойства малины применяли и применяют при простуде.

В некоторых российских городах в этот день, 19 июля, устраивают яркие фестивали, пишет Культура.рф. Во время которых каждый может попробовать пирожки со вкусной начинкой или варенье. А также поделиться своим рецептом.

Сырные гонки

В последний понедельник мая жители Великобритании гоняются за сыром. Головка катится с горы, а участники соревнования изо всех сил стараются ее догнать. Тот, кто первый поймает беглеца и станет победителем.

Но стоит иметь в виду, что такое соревнование не обходится без травм. Сыр пускают по достаточно крутому склону. Поэтому у подножия дежурят врачи. Власти Великобритании даже запрещали турнир, пишет Лента.ру.