В 2005 году в России отменили празднование Дня Великой Октябрьской социалистической революции. Несмотря на это, ежегодно 7 ноября в России проходят торжественные шествия в честь знакового для страны переворота. Почему для России так важны события и как получилось, что день октябрьской революции празднуют в ноября, читайте в материале altapress.ru

Как родилась революция?

Страна оказалась в тяжелом положении. Временное правительство, которое сформировалось после февральской революции 1917 года, не удовлетворяло интересам жителей страны. Например, одним требований было прекращение Первой мировой войны, которая была в разгаре. Народ устал воевать, однако правительство настаивало на продолжении боевых действий.

Доверие к власти отсутствовало напрочь. Но, несмотря на это, попытка переворота удалась большевикам не с первого раза. Наступление в начале июля 1917 года провалилось, и партия оказалась под запретом.

После того, как Россия свернула с монархического пути на демократический, жизнь в стране не стала лучше. Ситуацию накаляло и то, что у крестьян не было собственной земли.

Русский военачальник Лавр Корнилов предпринял попытку совершить военный переворот. Однако его остановили совместными усилиями временного правительства и большевиков, к которым власти обратились, когда поняли, что Корнилов имеет реальные шансы захватить власть. С этого времени партия Ленина и Троцкого начала активно набирать популярность в народе.

Красногвардейцы у броневика «Лейтенант Шмидт», захваченного у юнкеров Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии На улице Петрограда в первые дни Октябрьской революции. Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии Отряд юнкеров на Арбатской площади. Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии Зимний Дворец после штурма. Утро Союз фотохудожников России

События Великой Октябрьской

Всё развивалось стремительно. 24 октября (по старому стилю) началось вооруженное восстание в Петрограде и уже 25 октября в 10 утра было объявлено о переходе власти к Военно-революционному Комитету. По новому стилю эта дата приходится на 7 ноября.

Октябрьская революция. Москва после боев. Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии

В тот же день, 25 октября, был созван II всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов. На нем большевики объявили об утверждении советской власти и о создании нового правительства, Совета народных комиссаров (Совнарком). Параллельно 25 и 26 октября прошли аресты министров временного правительства.

26 и 27 октября большевики принимают сразу два важных для страны документа: декрет о мире с призывом заключения мира для всех воюющих и декрет о земле, в котором провозглашается отмена частной собственности.

Октябрьская революция. У ворот Смольного. Мультимедиа арт музей , Москва / Московский дом фотографии

Первый парад в честь Октябрьской революции

В течение всей советской эпохи 7 ноября отмечали как День Великой Октябрьской революции. Он стал государственным праздником. В 1919 году, на вторую годовщину, в Москве состоялись демонстрация трудящихся и парад солдат Красной Армии на главной площади столицы.

Отныне это стало традицией — каждый год, в день празднования, по Красной площади проходили тысячи трудящихся и солдат. Параду не смогла помешать даже Великая Отечественная война 1941 года.

Шествие на фронт

Парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции состоялся несмотря на военное положение в стране. 7 ноября 1941 года — на тот момент Москву бомбили уже несколько месяцев. Войска уходили с Красной площади прямо на фронт — до передовой было всего 30 километров.

Это шествие имело огромное значение и воздействие на граждан, несмотря на то, что продолжалось всего 20 минут. Оно приравнивается к важнейшей военно-стратегической операции.

Русский народ, да и весь мир увидел, что дух советской армии не сломлен. Парад прошел не только в Москве. На центральных площадях Воронежа и Куйбышева так же прошли торжественные шествия.

Парад-реконструкция 7 ноября 2018

С 1991 года по 1999 год парады на Красной площади не проводились. В 2000 году состоялся первый за долгое время парад с участием ветеранов шествия 7 ноября 1941 года.

В 2018 году на Красной площади пройдет торжественный марш, посвященный легендарному параду 1941 года. Обещают, что 7 ноября во время парада по главной площади страны пройдут около 5 тысяч человек: среди них военнослужащие, суворовцы и кадеты.

Прямую трансляцию на главных телеканалах страны можно будет увидеть в 10 утра по московскому времени.

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