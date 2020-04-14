Празднуйте дома: «Ростелеком» c партнерами из Барнаула объявили пасхальный онлайн-квест

Накануне православного праздника Пасхи федеральный провайдер вместе с представителями малого и среднего бизнеса Барнаула, участниками Программы лояльности*, объявили в «Инстаграме» квест «Охота за яйцами». Игра стартовала 11 апреля на @rt_loyality .

Ирина Белкина,

директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала «Ростелекома»:

В один из самых важных христианских праздников мы решили порадовать подписчиков «Инстаграма» увлекательной игрой с поиском ярких пасхальных яиц. В условиях домашней изоляции такой квест поднимает настроение, а ценный приз поможет разнообразить в Пасху праздничный стол.

С 11 по 17 апреля участники забавного квеста должны искать пасхальные яйца в профилях организаторов, по три яйца ежедневно, выкладывая каждый раз скрины в «сторис». Тот, кто успеет собрать за неделю всю коллекцию, должен написать под постом сигнальное слово «Готово». Победитель игры будет объявлен 18 апреля в 9 часов утра.

Партнерами «Ростелекома» по онлайн-квесту стали ТРЦ «Праздничный», Центр развития мозга Neuroum, стоматологическая клиника Da Vinci, языковой центр «Прайм», Алтайская резиденция Деда Мороза и компания «Форт Боярд в Барнауле».

Идею пасхального квеста подала руководитель Алтайской резиденции Деда Мороза Олеся Лободина:

Путешествуя по страницам наших партнеров, игроки могут найти интересные идеи для изготовления пасхальных яиц. Эта увлекательная командная игра объединит детей и родителей и разнообразит вынужденную изоляцию в последнюю неделю поста.

Каждый из организаторов квеста добавил в коллекцию пасхальные яйца в своем корпоративном стиле. В дизайне пасхальных яиц «Ростелекома» использована весенняя палитра фирменных цветов компании — фиолетовый, изумрудный, красный, желтый, розовый.

ПАО «Ростелеком» ПАО «Ростелеком» ПАО «Ростелеком»

*Программа лояльности клиентов «Ростелекома» стартовала в декабре 2017 года. По условиям проекта компания дарила сотрудникам и абонентам дисконтную карту со скидкой 5 — 50 процентов на покупку вещей или обслуживание в торговых и сервисных организациях. Партнеры получали дополнительную возможность продвижения продуктов и услуг, а также поддержку «Ростелекома» при проведении публичных мероприятий. Сегодня в электронном каталоге федерального провайдера rtaltai.ru представлены 105 партнеров.