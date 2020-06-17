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Жизнь

Предъявлено обвинение «тулунскому маньяку», который женщин насиловал в одежде с запахом солярки

В Иркутской области мужчине предъявили окончательное обвинение в совершении серии убийств и изнасилований в Тулуне, сообщает СК.

Тулунский маньяк.
Тулунский маньяк.
sledcom.ru.

52-летнего сибиряка обвинили по трем статьям — «убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление», «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера».

Серия изнасилований и два убийства произошли в период с 1992 года по январь 2019 года. Мужчина действовал по одной схеме — под угрозой ножа отводил женщин в безлюдные места, где насиловал.

«Был минимум информации о внешности и других особенностях нападавшего. Жертвы сообщали лишь обрывочные либо противоречащие друг другу сведения. Все, чем длительное время располагали сотрудники уголовного розыска, — это усы, кепка коричневого цвета и запах солярки от одежды», — рассказали в СК.

Таким критериям соответствовали водители всех грузовых автомобилей, работники котельных или угольных разрезов. Наиболее вероятный возраст — от 40 до 65 лет.

В январе 2019 года установили мужчину, который имел сходство с портретом преступника. У него взяли генетический материал, который совпал с генетическим профилем преступника.

В уголовном деле более 100 томов. Допрошены более 5 тыс. человек, проведены 300 генетических судебных экспертиз и более 1 тыс. генетических исследований по 15 тысячам образцов.

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