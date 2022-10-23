Подписчик «Барнаул 22» поделился необычным наблюдением:
«По трассе из Бийска, недалеко от Троицка, девчонка идет. Ветром сдувает прям».
От предложения подвезти путешественница отказалась. На спине у девушки логотип доставки суши и роллов «Империя». Что это за необычная рекламная акция?
Оказалось, что это спортсменка Софья Крылова, 18-летняя жительница Бийска. Девушка занимается туризмом, спортивным ориентированием и плаванием (2-ой взрослый разряд по подводному плаванию).
Софья — также призер региональных и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию и участница соревнований «Российский азимут».
«Она буквально выросла в горных походах, в которые с детства ходила вместе с мамой Татьяной», — рассказывает «Империя».
Девушка бросила вызов — пройти пешком от Бийска до Барнаула. И за помощью она обратилась в «Империю», которая не смогла ей отказать.
Путешествует Софья не одна, а в сопровождении курьера компании. На финише ее будет ждать сертификат от «Империи» на 10 тыс. рублей.