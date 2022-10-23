Водители на Чуйском тракте заметили странную путешественницу. 18-летняя девушка идет пешком от Бийска до Барнаула и отказывается от помощи автомобилистов. Рассказываем об авантюристке и ее мотивах.

Подписчик «Барнаул 22» поделился необычным наблюдением:

«По трассе из Бийска, недалеко от Троицка, девчонка идет. Ветром сдувает прям».

От предложения подвезти путешественница отказалась. На спине у девушки логотип доставки суши и роллов «Империя». Что это за необычная рекламная акция?

Софья Крылова Барнаул 22

Оказалось, что это спортсменка Софья Крылова, 18-летняя жительница Бийска. Девушка занимается туризмом, спортивным ориентированием и плаванием (2-ой взрослый разряд по подводному плаванию).

Софья — также призер региональных и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию и участница соревнований «Российский азимут».

«Она буквально выросла в горных походах, в которые с детства ходила вместе с мамой Татьяной», — рассказывает «Империя».

Девушка бросила вызов — пройти пешком от Бийска до Барнаула. И за помощью она обратилась в «Империю», которая не смогла ей отказать.

Путешествует Софья не одна, а в сопровождении курьера компании. На финише ее будет ждать сертификат от «Империи» на 10 тыс. рублей.