Трезвый Новый год. В России хотят ограничить продажу алкоголя на главный праздник

Хамзаев отметил, что смертность от алкогольного отравления в период праздников возрастает почти в два раза.
Единственный способ ее сократить — ужесточить продажу спиртных напитков. Так считает общественник.
По инициативе Хамзаева, предлагается ввести продажу алкоголя в период с 14:00 до 18:00, пишет Lenta.ru.
«Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — заключил общественник.
Письмо с инициативой направлено министру здравоохранения РФ.