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Жизнь

Трезвый Новый год. В России хотят ограничить продажу алкоголя на главный праздник

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкогольных напитков в новогодние праздники, пишет RT.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

Хамзаев отметил, что смертность от алкогольного отравления в период праздников возрастает почти в два раза.

Единственный способ ее сократить — ужесточить продажу спиртных напитков. Так считает общественник.

По инициативе Хамзаева, предлагается ввести продажу алкоголя в период с 14:00 до 18:00, пишет Lenta.ru.

«Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — заключил общественник.

Письмо с инициативой направлено министру здравоохранения РФ.

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