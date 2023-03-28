Предмет, подозрительно похожий на гранату, заметили в реке Обь

Очевидцы заметили, как мимо них по реке Обь проплывает предмет, похожий на боевой припас. Такую находку обнаружили в Новосибирске. Об этом сообщает «ЧП Новосибирск».

Странный предмет, похожий на гранату, плывет по Оби

Очевидец сообщил, что предмет он не трогал, полицию не вызывал.

Комментаторы в социальных сетях заметили, что предмет навряд ли может быть настоящей гранатой. Тяжелый боевой припас сразу пошел бы ко дну, а не раскачивался на волнах Оби. А также не упустили возможность пошутить:

«По реке плывет граната

Из села Кукуево.

Ну и пусть себе плывет,

Железяка фуева». «Железо весом в 600гр не плавает)» «Плотность воды высокая».

Жители Новосибирска предположили, что предмет может быть страйкбольной гранатой, чей корпус сделан из пластика.

Ранее в сети появилось видео с необычным облаком над Сиднеем.