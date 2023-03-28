Предмет, подозрительно похожий на гранату, заметили в реке Обь

Очевидец сообщил, что предмет он не трогал, полицию не вызывал.
Комментаторы в социальных сетях заметили, что предмет навряд ли может быть настоящей гранатой. Тяжелый боевой припас сразу пошел бы ко дну, а не раскачивался на волнах Оби. А также не упустили возможность пошутить:
«По реке плывет граната
Из села Кукуево.
Ну и пусть себе плывет,
Железяка фуева».
«Железо весом в 600гр не плавает)»
«Плотность воды высокая».
Жители Новосибирска предположили, что предмет может быть страйкбольной гранатой, чей корпус сделан из пластика.
Ранее в сети появилось видео с необычным облаком над Сиднеем.