28 марта
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Жизнь

Предмет, подозрительно похожий на гранату, заметили в реке Обь

Очевидцы заметили, как мимо них по реке Обь проплывает предмет, похожий на боевой припас. Такую находку обнаружили в Новосибирске. Об этом сообщает «ЧП Новосибирск».

Странный предмет, похожий на гранату, плывет по Оби
Странный предмет, похожий на гранату, плывет по Оби
ЧП Новосибирск

Очевидец сообщил, что предмет он не трогал, полицию не вызывал.

Комментаторы в социальных сетях заметили, что предмет навряд ли может быть настоящей гранатой. Тяжелый боевой припас сразу пошел бы ко дну, а не раскачивался на волнах Оби. А также не упустили возможность пошутить:

«По реке плывет граната
Из села Кукуево.
Ну и пусть себе плывет,
Железяка фуева».

«Железо весом в 600гр не плавает)»

«Плотность воды высокая».

Жители Новосибирска предположили, что предмет может быть страйкбольной гранатой, чей корпус сделан из пластика.

Ранее в сети появилось видео с необычным облаком над Сиднеем.

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