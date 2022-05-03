3 мая
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Жизнь

Предпенсионерки организовали в подмосковном городе притон для любовных утех

Две жительницы Сергиева Посада 54 и 58 лет решили не терять время в ожидании пенсии. Они сняли помещение сауны в самом центре города, недалеко от Троице-Сергиевой лавры, и наняли жриц любви, пишет ОКА.FM.

Секс.
Секс.
unsplash.com

Когда сотрудники полиции нагрянули в сауну, они застали там двух уже не юных ночных бабочек: 44-летнюю уроженку одной из республик бывшего СССР и 49-летнюю африканку. Последняя неплохо владела русским языком и была спокойна в присутствии полицейских. На вопрос о цели своего пребывания в данном месте она невозмутимо ответила, что просто отдыхала в сауне. А вот вторая женщина растерялась и даже расплакалась.

Работницам интим-сферы в этом случае грозит лишь штраф. А вот организаторам — лишение свободы. Предпенсионерки вину свою категорически отрицали, и утверждали, что просто дали посетителям сауны телефон знакомых женщин, которые не прочь приятно провести время.

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