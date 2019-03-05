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Жизнь

Предприимчивый новосибирец скупал выигрышные лотерейные билеты, мечтая стать миллионером

В Новосибирске прокуратура одного из районов подписала обвинительное заключение в отношении 29-летнего сотрудника центра продаж и обслуживания лотерейных билетов. Он в надежде на крупный выигрыш участвовал в лотерее, но за это не платил.

Лотерея. Удача.
Лотерея. Удача.
СС0

В июле прошлого года офису, в котором работал обвиняемый, не хватало проданных лотерей, и он приобрел на собственные средства три лотерейных билета.

Один из них совершенно случайно оказался выигрышным. Парень стал обладателем 155 тысяч рублей.

«Поверив в свою удачу, в начале августа сотрудник центра продаж и обслуживания лотерейных билетов, зарегистрировал на свое имя билеты почти на полмиллиона, но в кассу организации деньги за них не внес, поскольку решил, что оплатит их с выигрыша, — сообщила порталу НДН. инфо помощник районного прокурора Ольга Юдина. — В результате молодой человек выиграл всего около 350 тысяч рублей, оставшись должен еще 150 тысяч».

Однако за приобретенные билеты он решил вовсе не рассчитываться. Через некоторое время сотрудниками службы безопасности организации была выявлена недостача, в связи с чем подано заявление правоохранительные органы.

Теперь не состоявшемуся миллионеру грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

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