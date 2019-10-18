Предпринимателей Барнаула приглашают принять участие в конкурсе инновационных проектов

До 23 октября включительно в Алтайском крае осуществляется прием заявок на участие в конкурсе инновационных проектов «Национальная технологическая инициатива». Победителям будут предоставлены гранты в размере 400 тыс. рублей.

В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в Алтайском крае и реализуют инновационные проекты в сферах «Хелснет» (персональная медицина и здравоохранение), «Фуднет» (производство экологически чистых продуктов питания и воды), «Энерджинет» (распределенная энергетика) и «Технет» (технологии и материалы).

Заявки принимаются в Министерстве экономического развития Алтайского края. Контактное лицо — Богданова Татьяна Викторовна (3852) 66−74−59. Е-mail: tv.bogdanova@alregn.ru

Справка. Что такое НТИ

Проект «Национальная технологическая инициатива» реализует Агентство стратегических инициатив по поручение президента страны Владимира Путина. Инновационные проекты отбираются во всех регионах страны. Цель — найти компании или индивидуальных предпринимателей, которые готовы выпускать продукцию или осуществлять технологии под рынки будущего.