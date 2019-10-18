Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 октября 3°C
28

Предпринимателей Барнаула приглашают принять участие в конкурсе инновационных проектов

До 23 октября включительно в Алтайском крае осуществляется прием заявок на участие в конкурсе инновационных проектов «Национальная технологическая инициатива». Победителям будут предоставлены гранты в размере 400 тыс. рублей.

Бизнес.
Бизнес.
СС0

В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в Алтайском крае и реализуют инновационные проекты в сферах «Хелснет» (персональная медицина и здравоохранение), «Фуднет» (производство экологически чистых продуктов питания и воды), «Энерджинет» (распределенная энергетика) и «Технет» (технологии и материалы).

Заявки принимаются в Министерстве экономического развития Алтайского края.

Контактное лицо — Богданова Татьяна Викторовна (3852) 66−74−59.

Е-mail: tv.bogdanova@alregn.ru

Справка. Что такое НТИ

Проект «Национальная технологическая инициатива» реализует Агентство стратегических инициатив по поручение президента страны Владимира Путина. Инновационные проекты отбираются во всех регионах страны. Цель — найти компании или индивидуальных предпринимателей, которые готовы выпускать продукцию или осуществлять технологии под рынки будущего.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость