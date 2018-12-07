Предпринимателей Сибири приглашают на «Деловой Новый год»

15 декабря в Барнауле пройдет «Деловой Новый год». Это некоммерческое мероприятие, которое во второй раз инициирует основатель алтайской компании «СиСорт» Максим Савинков. «Деловой Новый год» — это площадка для знакомства и общения предпринимателей со всей Сибири, результатом чего, по задумке, должны стать совместные проекты.

Максим Савинков,

основатель алтайской компании «СиСорт»:

Вызов сегодняшнего дня — это кооперация и консорциумы в достижении бизнес-результатов и тот бизнес выживет, который умеет и способен действовать сообща! После первого «Делового Нового года», который собрал порядка 150 участников, стало понятно, что такие встречи необходимы. Приглашаю предпринимателей, топ-менеджеров Сибири на мероприятие 15 декабря. Мы сможем не только познакомиться, продуктивно поработать, наметить планы, но и встретить наступающий 2019 год в кругу активных, интересных людей!

В течение последних двух лет руководство компании «СиСорт» проходит обучение в школе бизнеса «Сколково» и привозит оттуда в Сибирь новые идеи, деловые игры, наиболее интересных спикеров. Хедлайнера «Делового Нового года» выбирает Савинков — он отдает предпочтение именно тому эксперту, который нашел отклик у него самого, который будет актуален для прогрессивной аудитории. В этом году ведущим спикером ДНГ станет эксперт фонда «Сколково», доктор Дмитрий Шаменков. В августе на корпоративной неделе «СиСорт» он уже провел тренинги с коллективом компании по межличностным отношениям, результаты которых превзошли ожидания. Пообщавшись с ним, люди начинают видеть корень, казалось бы, нерешаемых проблем, и понимать, как можно исправить ситуацию.

Шаменков известен как создатель системы осознанного управления здоровьем и онлайн-школы «Открытый диалог», спикер «Сколково» и многих авторитетных площадок. Работает как с крупными компаниями, так и с простыми людьми. Он выводит человеческое общение на новый уровень. Когда люди слушают, слышат и понимают друг друга. Цель этого — здоровье, а также счастье — в бизнесе, работе, в семье… во всех сферах жизни.

«Деловой Новый год» предполагает нетворкинг, но в какой форме он пройдет на этот раз — пока держится в секрете. В прошлом году хедлайнер «Делового Нового года» Филипп Гузенюк впервые в Сибири организовал работу по технологии «OpenSpace». Метод «открытого пространства» позволил каждому присутствующему предложить важную тему и собрать пул участников для ее обсуждения. Таким образом удалось проработать два десятка тем. Познакомившиеся на «ДНГ» предприниматели взаимодействуют, реализуют совместные проекты до сих пор.

Как и в прошлом году, «Деловой Новый год» будет состоять из двух частей: образовательной и развлекательной. Во второй половине мероприятия уже познакомившихся и плодотворно поработавших гостей ждет неформальное общение за фуршетным столом, шоу, конкурсы, подарки, новогодняя фотосессия и дискотека.

«Деловой Новый год» не был и не будет коммерческим мероприятием. В минувшем году собранные в ходе праздника деньги передали на лечение юного барнаульца Артема Беляева. В этом году средства также пойдут на благотворительность.

Регистрация на «Деловой Новый год» продлится на сайте dng.csort.ru до 12 декабря.

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