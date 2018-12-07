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Предпринимателей Сибири приглашают на «Деловой Новый год»

15 декабря в Барнауле пройдет «Деловой Новый год». Это некоммерческое мероприятие, которое во второй раз инициирует основатель алтайской компании «СиСорт» Максим Савинков. «Деловой Новый год» — это площадка для знакомства и общения предпринимателей со всей Сибири, результатом чего, по задумке, должны стать совместные проекты.

Предпринимателей Сибири приглашают на «Деловой Новый год»
Предпринимателей Сибири приглашают на «Деловой Новый год»
Иллюстрация предоставлена организатором

Максим Савинков,
основатель алтайской компании «СиСорт»:

Вызов сегодняшнего дня — это кооперация и консорциумы в достижении бизнес-результатов и тот бизнес выживет, который умеет и способен действовать сообща! После первого «Делового Нового года», который собрал порядка 150 участников, стало понятно, что такие встречи необходимы. Приглашаю предпринимателей, топ-менеджеров Сибири на мероприятие 15 декабря. Мы сможем не только познакомиться, продуктивно поработать, наметить планы, но и встретить наступающий 2019 год в кругу активных, интересных людей!

В течение последних двух лет руководство компании «СиСорт» проходит обучение в школе бизнеса «Сколково» и привозит оттуда в Сибирь новые идеи, деловые игры, наиболее интересных спикеров. Хедлайнера «Делового Нового года» выбирает Савинков — он отдает предпочтение именно тому эксперту, который нашел отклик у него самого, который будет актуален для прогрессивной аудитории. В этом году ведущим спикером ДНГ станет эксперт фонда «Сколково», доктор Дмитрий Шаменков. В августе на корпоративной неделе «СиСорт» он уже провел тренинги с коллективом компании по межличностным отношениям, результаты которых превзошли ожидания. Пообщавшись с ним, люди начинают видеть корень, казалось бы, нерешаемых проблем, и понимать, как можно исправить ситуацию.

Шаменков известен как создатель системы осознанного управления здоровьем и онлайн-школы «Открытый диалог», спикер «Сколково» и многих авторитетных площадок. Работает как с крупными компаниями, так и с простыми людьми. Он выводит человеческое общение на новый уровень. Когда люди слушают, слышат и понимают друг друга. Цель этого — здоровье, а также счастье — в бизнесе, работе, в семье… во всех сферах жизни.

«Деловой Новый год» предполагает нетворкинг, но в какой форме он пройдет на этот раз — пока держится в секрете. В прошлом году хедлайнер «Делового Нового года» Филипп Гузенюк впервые в Сибири организовал работу по технологии «OpenSpace». Метод «открытого пространства» позволил каждому присутствующему предложить важную тему и собрать пул участников для ее обсуждения. Таким образом удалось проработать два десятка тем. Познакомившиеся на «ДНГ» предприниматели взаимодействуют, реализуют совместные проекты до сих пор.

Как и в прошлом году, «Деловой Новый год» будет состоять из двух частей: образовательной и развлекательной. Во второй половине мероприятия уже познакомившихся и плодотворно поработавших гостей ждет неформальное общение за фуршетным столом, шоу, конкурсы, подарки, новогодняя фотосессия и дискотека.

«Деловой Новый год» не был и не будет коммерческим мероприятием. В минувшем году собранные в ходе праздника деньги передали на лечение юного барнаульца Артема Беляева. В этом году средства также пойдут на благотворительность.

Регистрация на «Деловой Новый год» продлится на сайте dng.csort.ru до 12 декабря.

(18+)

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