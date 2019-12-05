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Предпринимателям на ЕНВД необходимо определиться с новым режимом налогообложения

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ с 1 января 2020 года налогоплательщики, осуществляющие розничную торговля товарами, подлежащими обязательной маркировке не вправе применять систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Так, к розничной торговле в целях применения ЕНВД не будет относиться деятельность по реализации:

Экономика. Инвестиции. Налоги.
Экономика. Инвестиции. Налоги.
СС0
  1. лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
  2. обувных товаров, подлежащих обязательной маркировке в соответствии с Правилами маркировки обувных товаров средствами идентификации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2019 № 860 и распоряжением от 28.04.2018 № 792-р;
  3. предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.08.2016 № 787.

Сергей Жуков,
главный госналогинспектор УФНС России по Алтайскому краю:

Таким образом, реализация лекарственных препаратов или обувных товаров, либо предметов одежды из меха, подлежащих обязательной маркировке, не будет относиться к розничной торговле, в части применения системы ЕНВД в отношении этих видов деятельности. Доходы от указанных видов торговли должны облагаться в рамках общей системы налогообложения либо упрощенной системы.

«Вмененщик», реализующий товары не относящиеся к розничной торговле, считается утратившим право на применение ЕНВД и перешедшим на общий режим налогообложения с начала налогового периода (квартала), в котором были допущены нарушения указанных требований.

Суммы налогов, подлежащие уплате при использовании общего режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном НК РФ для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных ИП (п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ в редакции с 01.01.2020).

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