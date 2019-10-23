Предприятие в Бийске задолжала зарплату сотне сотрудников

Проверка установила, что перед 104 работниками ООО «ПО «Железобетон» образовалась задолженность по выплате заработной плате за август 2019 года в размере более полутора миллионов рублей.
В адрес руководителя предприятия прокурором города было внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан, которое удовлетворено.
Руководитель ООО был привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 25 тыс. рублей.
Сейчас задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.