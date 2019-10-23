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Жизнь

Предприятие в Бийске задолжала зарплату сотне сотрудников

Прокуратура заставила руководство бийского предприятие «Железобетон» погасить задолженность перед 104 сотрудниками, сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Долги.
Долги.
СС0

Проверка установила, что перед 104 работниками ООО «ПО «Железобетон» образовалась задолженность по выплате заработной плате за август 2019 года в размере более полутора миллионов рублей.

В адрес руководителя предприятия прокурором города было внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан, которое удовлетворено.

Руководитель ООО был привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Сейчас задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

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