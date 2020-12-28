Предприятия Алтайского края получили заслуженные награды по итогам Всероссийского конкурса

В ноябре текущего года завершились ежегодные конкурсы качества «Лучший алтайский товар» и «Лучшая услуга». Предприятия — победители были награждены дипломами и специальными традиционными памятными знаками конкурсов, которые уже в 23 раз прошли в нашем крае в рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» под девизом: «Качество + Безопасность = Конкурентоспособность!».

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России», инициированный Госстандартом России, Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества», общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация качества», редакционно-издательским агентством «Стандарты и качество», учрежден в 1998 году. Конкурс состоит из двух этапов: регионального и федерального.

Для многих предприятий победа в региональных конкурсах стала ступенью на всероссийский и международный уровень, открыла дорогу на мировые рынки, дала импульс для расширения производства, ассортимента и сбыта продукции. Среди победителей — и безусловные лидеры экономики региона, и предпринимательские структуры, недавно вышедшие на рынок.

За всю историю финалистами региональных конкурсов в Алтайском крае стали 2386 наименований продукции и услуг от 1089 компаний. Из них 713 наименований завоевали титулы лучших товаров России и получили право использования хорошо узнаваемого логотипа Программы.

Участниками региональных конкурсов качества в этом году стали 15 компаний края с 33 товарами. Все они были высоко оценены экспертной комиссией и получили звание лауреатов и дипломантов.

На федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» от Алтайского края в этом году вышли 11 компаний края с 20 товарами. Продукция и услуги, представленные в федеральном этапе, также прошли серьезный отбор экспертами: 8 из них стали лауреатами, 12 — дипломантами, почётного Диплома «Золотая сотня» удостоена «Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся «Экстра» от компании «Алтайская крупа».

Руководители 3 компаний-участников федерального этапа получили персональные награды — Почетные знаки «За достижения в области качества». Знак был специально учрежден дирекцией Программы «100 лучших товаров России» для руководителей предприятий и организаций за большой личный вклад в улучшение качества и высокие достижения в области безопасности отечественных товаров. Специалисты компаний, имеющие непосредственное отношение к производству конкурсного товара были поощрены Почетными знаками «Отличник качества» и Почётными грамотами.

Награды по итогам Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 2020 года. Фото предоставлено организатором

Ежегодно алтайские производители представляют широкий спектр высококачественных товаров и услуг по всем номинациям конкурса. Но стабильно наиболее широко представлена пищевая отрасль. Который год подряд три четверти товаров, представленных на конкурс — продовольственные.

Особое место занимают предприятия, которые стремятся из года в год участвовать в конкурсах, подтверждая тем самым статус лидеров в борьбе за качество, как на региональном, так и на федеральном уровне. Именно из таких предприятий формируется список «Золотые бренды Алтая». В этом году в список вошло — 6 компаний края.

Конкурс 2020 года еще раз подтвердил высокий уровень товаропроизводителей Алтайского края и готовность наших предприятий к выпуску востребованной и конкурентоспособной продукции.

Награды по итогам Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 2020 года. Фото предоставлено организатором

Список победителей XXIII регионального конкурса «Лучший алтайский товар 2020 года» и XVIII регионального конкурса «Лучшая услуга 2020 года»: «Лауреат» Конкурсная номинация «Продовольственные товары» 1. АО «Алтайская крупа» Гречневая крупа ядрица быстроразваривающаяся «Экстра»

Хлопья овсяные Геркулес «Экстра»

Хлопья крупяные , не требующие варки «Экстра»

не требующие варки «Экстра» Хлопья крупяные , не требующие варки: овсяные хлопья с клубникой , с малиной , с персиком , с черной смородиной

не требующие варки: овсяные хлопья с клубникой с малиной с персиком с черной смородиной Хлопья крупяные , не требующие варки: гречневые хлопья с курицей по-домашнему с овощами , с грибами по-монастырски с зеленью , с говядиной по-деревенски с зеленым луком , с индейкой со стручковой фасолью и зеленым луком 2. ИП Анисимова Оксана Викторовна Продукты из мяса ( вареные , копчено-вареные , копчено-запеченные , запеченные , сырокопченые , сыровяленые: пастрома , карбонад , корейка , грудинка) 3. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» Энергетический напиток «TARGET» ( active , original) 4. ООО «Вэллфуд» Крупа гречневая «Родная целина» высший сорт

Горох колотый «Родная целина» 1 сорт

Крупа перловая «Родная целина» № 1

Крупа ячневая «Родная целина» № 1 5. Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО «Грана» Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( производитель — ЗАО «Табунский элеватор»)

производитель — ЗАО «Табунский элеватор») Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( производитель — ООО «Краснощековская мельница»)

производитель — ООО «Краснощековская мельница») Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт ( производитель — ЗАО «Табунский элеватор»)

производитель — ЗАО «Табунский элеватор») Крупа манная марка «М» ( производитель — ЗАО «Табунский элеватор»)

производитель — ЗАО «Табунский элеватор») Хлопья овсяные «Геркулес» ( производитель — ЗАО «Табунский элеватор») 6. ООО «НПП «Интер-Масло» Масло подсолнечное нерафинированное высшего сорта «Интер» 7. ООО «Мороз» Пельмени «Классические с говядиной и свининой» ТМ «Большая кастрюля» 8. ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» Макаронные изделия «Granmulino» «Kids» Рожки соломка 9. ООО «Ребрихинская продовольственная компания» Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт

Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт

Мука пшеничная хлебопекарная обойная ( цельнозерновая)

цельнозерновая) Мука ржаная хлебопекарная обдирная Конкурсная номинация «Продукция производственно-технического назначения» 1. ООО «Барнаульский химический завод» Клей BHZ professional для холодной вулканизации

Пластыри универсальные радиальные: PR-10 BHZ Professional , PR-11 BHZ Professional , PR- 14 BHZ Professional , PR-15 BHZ Professional 2. ООО «Бийский лесхоз» Мебельный щит клееный Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения» 1. ООО «Ренессанс Косметик» Жидкое крем-мыло AURA CLEAN «Антибактериальное», Жидкое крем-мыло с антибактериальным компонентом «Алоэ вера и зеленый чай», «Ромашка»

Жидкость для обработки рук на основе этилового спирта SHALET

Средство для мытья посуды ВЫГОДНАЯ УБОРКА SOLA «Алоэ вера и огурец», «Лимон эффект», «Нуро», «Ромашка и хлопок» 2. АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» Дверки серии «Лофт»: ДТУ-4Д , ДТУ-3Д , ДПУ-2К , ДПУ-1Д , ДПрУ-2Д , ДПрУ-1Д 3. ООО «Спецобъединение-Сибирь» Перчатки трикотажные СПЕЦ-SB с ПВХ покрытием «Дипломант I степени» Конкурсная номинация «Продукция производственно-технического назначения» 1. ООО «Алтайтрансмаш-сервис» Снегоболотоход , модель ГТ-ТР «Марал»

Список победителей Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2020 года: Почётный диплом «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ» 1. АО «Алтайская крупа» Гречневая крупа ядрица быстроразваривающаяся «Экстра» «Лауреат» Конкурсная номинация «Продовольственные товары» 1. АО «Алтайская крупа» Гречневая крупа ядрица быстроразваривающаяся «Экстра»

Хлопья овсяные Геркулес «Экстра» 2. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» Энергетический напиток «TARGET» ( active , original) 3. Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО «Грана» Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( производитель — ЗАО «Табунский элеватор») Конкурсная номинация «Продукция производственно-технического назначения» 1. ООО «Барнаульский химический завод» Клей BHZ professional для холодной вулканизации 2. ООО «Бийский лесхоз» Мебельный щит клееный Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения» 1. ООО «Ренессанс Косметик» Жидкость для обработки рук SHALET 2. АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» Дверки серии «Лофт»: ДТУ-4Д , ДТУ-3Д , ДПУ-2К , ДПУ-1Д , ДПрУ-2Д , ДПрУ-1Д «Дипломант» Конкурсная номинация «Продовольственные товары» 1. АО «Алтайская крупа» Хлопья крупяные , не требующие варки «Экстра»

не требующие варки «Экстра» Хлопья крупяные , не требующие варки: овсяные хлопья с клубникой , с малиной , с персиком , с черной смородиной

не требующие варки: овсяные хлопья с клубникой с малиной с персиком с черной смородиной Хлопья крупяные , не требующие варки: гречневые хлопья с курицей по-домашнему с овощами , с грибами по-монастырски с зеленью , с говядиной по-деревенски с зеленым луком , с индейкой со стручковой фасолью и зеленым луком 2. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» 3. Объединение зерноперерабатывающих предприятий АО «Грана» Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( производитель — ООО «Краснощековская мельница»)

производитель — ООО «Краснощековская мельница») Хлопья овсяные «Геркулес» ( производитель — ЗАО «Табунский элеватор») 4. ООО «Мороз» Пельмени «Классические с говядиной и свининой» ТМ «Большая кастрюля» 5. ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» Макаронные изделия «Granmulino» «Kids» Рожки соломка Конкурсная номинация «Продукция производственно-технического назначения» 1. ООО «Барнаульский химический завод» Пластыри универсальные радиальные: PR-10 BHZ Professional , PR-11 BHZ Professional,

PR-11 BHZ Professional, PR- 14 BHZ Professional , PR-15 BHZ Professional 2. ООО «Алтайтрансмаш-сервис» Снегоболотоход , модель ГТ-ТР «Марал» Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения» 1. ООО «Ренессанс Косметик» Жидкое крем-мыло AURA CLEAN «Антибактериальное»,

Жидкое крем-мыло с антибактериальным компонентом «Алоэ вера и зеленый чай», «Ромашка» 2. ООО «Спецобъединение-Сибирь» Перчатки трикотажные СПЕЦ-SB с ПВХ покрытием