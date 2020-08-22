Предрекший коронавирус индийский мальчик рассказал о новой мировой катастрофе

14-летний Абигья Ананд из Индии стал известен на весь мир после предсказания о COVID-19. Теперь он заявляет о том, что миру грозит новая катастрофа пострашнее вируса, пишет К1.

Болезнь с дистанцией

Юный астролог предрек коронавирус в августе 2019 года. В видео на своем канале он рассказал о болезни, которая «создаст дистанцию между людьми», повлечет за собой крах экономики и смерти людей.

Борьбу с вирусом подросток нарек «настоящей войной». Об этом вспомнили, когда режим самоизоляции взяли под контроль военные и полиция.

Автомобилестроители и ювелиры

Индиец утверждает, что, судя по тому, как выстраиваются планеты, населению Земли грозят очередные неприятности. Среди них — падение экономики.

Больше других пострадает производство автомобилей и ювелирных изделий. Их перестанут покупать за ненадобностью. А золото на этом фоне вырастет в цене.

Реальный голод

«Но самое страшное, что может угрожать человечеству с ноября 2020-го по ноябрь 2021-го, — реальный голод, войны и эпидемии», — сказал Абигья.

Подросток тут же дает советы, как пережить «смутное время». Он рекомендует питаться только натуральными продуктами, лечиться природными снадобьями и ничего не бояться. Люди должны укреплять иммунитет и рассчитывать только на силы своего организма.

Библейский масштаб

Слова юного индийца подтверждает глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли, пишет 360tv.ru.

«Рост числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, составит на 80% — с 140 миллионов до пандемии до 270 миллионов уже до конца этого года, — сказал Бисли. — Это настоящая катастрофа. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов».

Собеседник добавил, что в Латинской Америке число голодающих возрастет на 269%, в Восточной и Центральной Азии рост числа голодающих ожидается на уровне 135%. По словам Бисли, голод в мире уже сейчас находится на уровне «заоблачных масштабов».