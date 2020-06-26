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26 июня
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Жизнь

Председатель избирательного участка в первый день голосования выиграла квартиру

В первый день досрочного голосования по поправкам в Конституцию председатель избирательного участка № 1352 в селе Лузино Анна Ганева выиграла квартиру в Омске, сообщает NGS55.ru.

Омск.
Омск.
altapress.ru

Квартиру площадью 43,6 кв. м она выиграла в рамках акции «Мой регион», которая проводилась для участников голосования. По словам женщины, квартира ей выпала случайно, отказываться от нее она не намерена.

«Я же тоже избиратель! Проголосовала и взяла лотерейку. Я не специально, просто так выпало. Я даже не рада, потому что разговоров непонятно на какое время будет. Говорю, заберите у меня вообще этот талон, потому что разговоров куча», − сказала Ганева.

Правила акции «Мой регион» не запрещают членами избирательных комиссий участвовать и получать подарки, пишет polit.ru.

Всего в рамках акции разыгрывают более 10 тыс. призов, среди которых — пять машин и пять квартир.

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