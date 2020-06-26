Председатель избирательного участка в первый день голосования выиграла квартиру

Квартиру площадью 43,6 кв. м она выиграла в рамках акции «Мой регион», которая проводилась для участников голосования. По словам женщины, квартира ей выпала случайно, отказываться от нее она не намерена.

«Я же тоже избиратель! Проголосовала и взяла лотерейку. Я не специально, просто так выпало. Я даже не рада, потому что разговоров непонятно на какое время будет. Говорю, заберите у меня вообще этот талон, потому что разговоров куча», − сказала Ганева.