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Председателю Правления Банка Акцепт объявлена Благодарность Президента России

18 августа 2021 года в Правительстве Новосибирской области состоялась Церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Новосибирской области, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации. В рамках события прошло награждение лиц, внесших значительный вклад в развитие Новосибирска и Новосибирской области.

Церемония вручения государственных наград.
Церемония вручения государственных наград.
Акционерное общество «Банк Акцепт»

От имени и по поручению Президента РФ В.В. Путина Благодарность «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» Председателю Правления Банка Акцепт Константину Александровичу Васильеву вручил Губернатор Андрей Травников.

Благодарность «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Благодарность «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Акционерное общество «Банк Акцепт»

Такой высокой наградой К.А. Васильев отмечен за большой вклад в развитие региональной финансовой системы, обеспечивающей поддержку населения и предприятий города и области.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 13 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»

Адрес: г. Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон: 8−800−100−27−37

Сайт: akcept.ru

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