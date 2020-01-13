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Жизнь

Предсказатель назвал благоприятные и нежелательные дни для свадеб

Астролог Сергей Седашев рассказал, какие дни в 2020 году удачны для бракосочетания и когда не стоит играть свадьбу.

Свадьба.
Свадьба.
СС0

Счастливое семейное будущее традиционно омрачает ретроградная Венера, пишет «Росбалт». Ее действие в 2020 году продлится с 13 мая по 25 июня. Этот период неблагоприятен для брака.

«В этот период лучше разбираться с прошлыми отношениями, возвращаться к недоделанному или забытому. Например, простить и отпустить или попросить прощения. Заниматься же созданием или углублением новых отношений в этот период не стоит», — объяснил предсказатель.

Остальная же часть года в целом благоприятна для брака.

Красивые даты

Многие россияне традиционно отмечают свадьбу в так называемые «красивые» даты. В этом году рекордсменами стали 02.02.2020, 20.02.2020 и 22.02.2020.

В то же время из трех предложенных дат астролог предпочел первую — 02.02.2020 года.

«В период до 8 февраля Венера (планета, отвечающая за отношения и брак) идет по знаку Рыб, связанному с любовью. А с 8 февраля по 5 марта — уже по Овну, менее нежному и более импульсивному знаку», — заключил специалист.

В Москве особый ажиотаж вызвали вышеназванные «красивые дни» — 02.02.2020, 20.02.2020, 22.02.2020. Вполне возможно, что аналогичная ситуация и в других российских городах.

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