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Представители Алтайского филиала Россети Сибирь участвуют в конкурсе «Лидеры энергетики»

Участники Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики» приступили к прохождению четвёртого, практического, этапа — проведению технического аудита энергообъектов. Команду лидеров Россети Сибирь представляют 47 человек, из них 11 — сотрудники Алтайского филиала.

В ходе первого дистанционного этапа конкурса после тестирования в режиме online в следующий — практический этап вышли более 300 человек из 1900 подавших заявки. Это представители всех дочерних компаний «Россетей». Сейчас конкурсанты проводят аудит на энергообъектах в зоне ответственности компании «Россети Урал», а за их работой следит специальная комиссия.

«Лидеры энергетики» — уникальная возможность расширить рамки своего профессионального развития, продемонстрировать знания, навыки, оценить свой потенциал, — делится мнением заместитель директора — главный инженер производственного отделения Северо-Восточные электрические сети Алтайского филиала Россети Сибирь Владимир Евсеев. — Обязательная для меня задача — изучить опыт коллег, и научиться чему-то новому. Зона обслуживания Россетей — это вся наша необъятная Родина. Несмотря на то, что мы все ставим перед собой одни и те же цели, каждая территория имеет особенности, как функционирования отрасли, так и развития. Сейчас, на практическом этапе, нам предоставлена возможность увидеть и даже, образно выражаясь, «пощупать руками» энергосистему Урала, а именно Челябинской области.

Такой аудит — не только проверка знаний участников конкурса. Он имеет прикладное значение. По его итогам будет скорректирована программа ремонта и модернизации электросетевой инфраструктуры Челябинской области, реализация которой пройдет в соответствии с концепцией холдинга «Цифровая трансформация 2030».

По словам одного из наставников, главы компании «Россети» Павла Ливинского, конкурс «Лидеры энергетики» — это реальный шанс «проявить себя и принять непосредственное участие в реализации глобального проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса в команде самого большого в мире электросетевого холдинга».

Главная задача конкурса — поиск и отбор профессиональных и мотивированных отраслевых специалистов страны, готовых воплощать в жизнь положения концепции «Цифровая трансформация 2030». Это первое подобное мероприятие в истории электроэнергетики, которое объединило руководителей среднего звена всей страны. Финал конкурса состоится 30 августа 2019 года в Челябинске. Участникам предстоит выполнить ряд заданий и проработать кейсы, непосредственно связанные с применением в электроэнергетике современных технологий и сервисов.

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