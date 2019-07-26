Представители общественных объединений обследовали Касмалинскую ленту ленточного бора

23 июля представители общественных организаций и политических партий посетили лесные участки ленточного бора в Ребрихинском и Мамонтовском районах. Эта территория арендована лесной холдинговой компанией «Алтайлес». Главные вопросы, которые волнуют жителей, сводятся к трем основным: сохранение лесов, целесообразность проведения рубок и доступность сельскому населению продукции из древесины. Места для обследования предлагал председатель Совета по защите лесов Анатолий Белых, проживающий в Ребрихинском районе.

Общественники посмотрели участок, где проводили плановые выборочные рубки два года назад. В таком лесу еще видны пни старых деревьев. Но уже заметен двухлетний подрост. По словам директора Ребрихинского лесхоза (входит в ЛХК «Алтайлес») Анатолия Кирилова, работающего на предприятии сорок лет, первые два-три года участок леса, пройденный рубкой, выглядит не очень красиво: «Но пройдет несколько лет и насаждение обновится, вырастит будущий лес. Омоложение лесов — главная задача лесовода». На другом участке леса, где рубка проводилась 7 лет назад, участники убедились в том, что «уборка» старых деревьев дает положительный результат. В таком лесу подрост выше человеческого роста. Лесники пояснили, почему в насаждении, где была рубка, можно найти деревья, которые, по мнению жителей, нужно было спилить в первую очередь. На самом деле, такие «непрезентабельные», на взгляд обывателя, деревья — это объекты биологического разнообразия, которые арендатор обязан оставлять для жизни и размножения лесных обитателей.

На действующей лесосеке, где работает малокомплексная бригада, участники увидели технологический процесс заготовки древесины. После проведения выборочных рубок (сплошных рубок в ленточных борах нет — прим. пресс-службы) порубочные остатки складируются и сжигаются, лесозаготовители убирают место от возможных бытовых отходов.

Весной Анатолий Белых сообщил нам о нарушениях технического процесса со стороны сотрудников, работающих в лесу. Мы сразу же предприняли меры, в том числе последовали дисциплинарные наказания. Любые, даже незначительные нарушения, жестко пресекаются, — подчеркнул Кирилов.

Также общественники побывали в лесу, где 20 лет назад бушевал пожар. Сгорело 25 га ленточного бора. Сейчас на этом месте молодой здоровый лес. Охрана лесов от пожаров и восстановление лесов — это основные направления работы компании. На ее базе действует одна из лучших в стране систем по охране лесов от пожаров. Также лесники показали участок леса, пострадавший от поднятия грунтовых вод, так называемая вымочка. Сегодня это большая проблема в крае, и никто из ведомств не занимается ей всерьез. Руководитель ЛДПР в Алтайском крае, заместитель руководителя фракции ЛДПР в АКЗС, депутат АКЗС Евгения Боровикова выразила готовность способствовать решению вопросов на законодательном уровне:

Необходимы предложения от работников лесной отрасли по совершенствованию законов, которые не позволяют проводить необходимые лесохозяйственные мероприятия. Также важно привлечение депутатов, журналистов, общественности к обсуждению проблем в отрасли.

Наталья Пайвина,

представитель общественности:

Во время поездки сплошных выпилок нам не встречалось, в лесу чисто, остатки порубочного материала убирают. Посетили места, где уже прошла заготовка леса, там пилили выборочно. Светло, чисто в лесу и очень много молодых деревьев, густо растут. В местах, где еще не пилили, пройти сложно, все заросшее и нет ни одного молодого дерева. Посетили места, где восстановлен лес после пожара двадцатилетней давности. Увидели участки, где сосны погибли из-за поднятия грунтовых вод. Впечатлила система противопожарной безопасности в холдинге. Это огромное количество наблюдательных пунктов и техники.

Владимир Сафронов,

представитель общественности:

Жители края должны участвовать в вопросах ведения лесного хозяйства, сохранения экологии. Я считаю, должен быть диалог между обществом, бизнесом и властью. Например, мы знаем, что открылся Павловский ДОК, важное с точки зрения переработки низкосортной древесины, отходов производства предприятие. Теперь можно отладить механизм, когда отвалы горбыля, щепа, кора, опилки с мелких пилорам, не относящихся к холдингу, поступали бы на ДОК. Еще один вопрос, требующий внимания, — доступность продукции из древесины населению. Как вариант, государство может оказывать поддержку людям, желающим построить дом из дерева. Это было бы правильно как с точки зрения создания комфортных условий для жизни, так и с точки зрения поддержки бизнеса, направленного на производство экологичных материалов.

Справка

С 1951 года площадь ленточных боров (хвойные насаждения) увеличилась с 590 до 670 тыс. га. Увеличение произошло, несмотря на крупные лесные пожары в конце XX — начале XXI века, уничтожившие 120 тыс. га боров. Следует отметить, что сельские леса, присоединенные к землям лесного фонда (ленточным борам), на динамику указанных площадей не влияют и составляют отдельную площадь.