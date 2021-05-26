Altapress.ru продлил прием заявок на участие в уникальном проекте «Мисс Агро — 2021» до 28 мая. Параллельно мы будем представлять тех участниц, которые уже заявили о себе. Представляем вам одну из них.

Надежда родилась в селе Шахи Павловского района. В 2015 году окончила Алтайский государственный аграрный университет в 2015 году по специальности «Зоотехния».

«Сельское хозяйство и безграничная любовь к животным меня интересуют с детства, и вопросов о поступлении по какому направлению не было. Учеба была в радость, и я решила пройти обучение еще по одной специальности «Технология переработки с/х продукции», — написала о себе Надежда.

Надежда Маркова , участница проекта «Мисс Агро — 2021». Фото предоставлено участницей. Надежда Маркова , участница проекта «Мисс Агро — 2021». Фото предоставлено участницей. Надежда Маркова , участница проекта «Мисс Агро — 2021». Фото предоставлено участницей.

Свою трудовую деятельность девушка начала научным сотрудником Института пантового оленеводства, затем перешла на племпредприятие «Барнаульское».

«В настоящее время работаю в группе компании «Киприно», занимающейся производством и переработкой молока, главным зоотехником. Люблю свое дело, которым горжусь, и ничуточки не жалею о выбранном пути», — рассказала о себе Надежда.

Как принять участие в проекте

Претенденткам необходимо прислать письмо, в котором указать свои имя, фамилию, возраст, специальность и написать несколько слов о себе. Поведайте миру, чем вы помогаете сельскому хозяйству Алтайского края.

Ждем от вас также фотографии во всей красе.

Заявки мы принимаем по электронной почте:

a.nedobitkova@yandex.ru

Какой приз ждет победительницу

Партнер конкурса «Мисс Агро — 2021» санаторий «Сосновый бор» подготовил для победительницы шикарный подарок — это тур выходного дня на двоих с проживанием в доме купца Платонова.

Санаторий «Сосновый бор». Дмитрий Лямзин Санаторий «Сосновый бор». Санаторий «Сосновый бор».