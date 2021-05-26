Надежда родилась в селе Шахи Павловского района. В 2015 году окончила Алтайский государственный аграрный университет в 2015 году по специальности «Зоотехния».
«Сельское хозяйство и безграничная любовь к животным меня интересуют с детства, и вопросов о поступлении по какому направлению не было. Учеба была в радость, и я решила пройти обучение еще по одной специальности «Технология переработки с/х продукции», — написала о себе Надежда.
Свою трудовую деятельность девушка начала научным сотрудником Института пантового оленеводства, затем перешла на племпредприятие «Барнаульское».
«В настоящее время работаю в группе компании «Киприно», занимающейся производством и переработкой молока, главным зоотехником. Люблю свое дело, которым горжусь, и ничуточки не жалею о выбранном пути», — рассказала о себе Надежда.
Как принять участие в проекте
Претенденткам необходимо прислать письмо, в котором указать свои имя, фамилию, возраст, специальность и написать несколько слов о себе. Поведайте миру, чем вы помогаете сельскому хозяйству Алтайского края.
Ждем от вас также фотографии во всей красе.
Заявки мы принимаем по электронной почте:
a.nedobitkova@yandex.ru
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