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Жизнь

Представляем еще одну прекрасную девушку, которая поборется за шикарный приз проекта «Мисс Агро — 2021»

Altapress.ru продлил прием заявок на участие в уникальном проекте «Мисс Агро — 2021» до 28 мая. Параллельно мы будем представлять тех участниц, которые уже заявили о себе. Представляем вам одну из них.

Надежда Маркова, участница проекта "Мисс Агро - 2021".
Надежда Маркова, участница проекта "Мисс Агро - 2021".
Фото предоставлено участницей.

Надежда родилась в селе Шахи Павловского района. В 2015 году окончила Алтайский государственный аграрный университет в 2015 году по специальности «Зоотехния».

«Сельское хозяйство и безграничная любовь к животным меня интересуют с детства, и вопросов о поступлении по какому направлению не было. Учеба была в радость, и я решила пройти обучение еще по одной специальности «Технология переработки с/х продукции», — написала о себе Надежда.

Надежда Маркова, участница проекта &quot;Мисс Агро - 2021&quot;.
Надежда Маркова, участница проекта «Мисс Агро — 2021».
Фото предоставлено участницей.
Надежда Маркова, участница проекта &quot;Мисс Агро - 2021&quot;.
Надежда Маркова, участница проекта «Мисс Агро — 2021».
Фото предоставлено участницей.
Надежда Маркова, участница проекта &quot;Мисс Агро - 2021&quot;.
Надежда Маркова, участница проекта «Мисс Агро — 2021».
Фото предоставлено участницей.

Свою трудовую деятельность девушка начала научным сотрудником Института пантового оленеводства, затем перешла на племпредприятие «Барнаульское».

«В настоящее время работаю в группе компании «Киприно», занимающейся производством и переработкой молока, главным зоотехником. Люблю свое дело, которым горжусь, и ничуточки не жалею о выбранном пути», — рассказала о себе Надежда.

Как принять участие в проекте

Претенденткам необходимо прислать письмо, в котором указать свои имя, фамилию, возраст, специальность и написать несколько слов о себе. Поведайте миру, чем вы помогаете сельскому хозяйству Алтайского края.

Ждем от вас также фотографии во всей красе.

Заявки мы принимаем по электронной почте:

a.nedobitkova@yandex.ru

Какой приз ждет победительницу

Партнер конкурса «Мисс Агро — 2021» санаторий «Сосновый бор» подготовил для победительницы шикарный подарок — это тур выходного дня на двоих с проживанием в доме купца Платонова.

Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий «Сосновый бор».
Дмитрий Лямзин
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Партнер
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