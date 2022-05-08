«Преклоняюсь перед поколением наших победителей». Губернатор Виктор Томенко рассказал в соцсетях о встрече с ветераном

В преддверии 9 мая Виктор Томенко по видеосвязи поздравил с грядущим праздником ветерана Великой Отечественной войны Николая Вытоптова. Об этом губернатор Алтайского края рассказал на своей странице «Вконтакте».

Глава региона отметил, что три года назад встречается с ветераном, также накануне 9 мая. Тогда губернатор очно побывал в гостях у Николая Вытоптова.

«Николаю Константиновичу скоро исполнится 95 лет, можно только позавидовать его уму, положительному настрою и добрым эмоциям, которыми он щедро делится. Этот человек, побывавший на войне, уже много лет с огромной радостью проживает каждый день мирной жизни», — поделился с подписчиками своими мыслями Томенко.

Виктор Томенко по видеосвязи поздравил с грядущим 9 мая ветерана ВОВ Николая Вытоптова. Vk.com.

Он добавил, что Николай Вытоптов продолжает читать книги, свежую прессу и следит за событиями в мире, стране и Алтайском крае.