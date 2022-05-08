«Преклоняюсь перед поколением наших победителей». Губернатор Виктор Томенко рассказал в соцсетях о встрече с ветераном

Глава региона отметил, что три года назад встречается с ветераном, также накануне 9 мая. Тогда губернатор очно побывал в гостях у Николая Вытоптова.
«Николаю Константиновичу скоро исполнится 95 лет, можно только позавидовать его уму, положительному настрою и добрым эмоциям, которыми он щедро делится. Этот человек, побывавший на войне, уже много лет с огромной радостью проживает каждый день мирной жизни», — поделился с подписчиками своими мыслями Томенко.
Он добавил, что Николай Вытоптов продолжает читать книги, свежую прессу и следит за событиями в мире, стране и Алтайском крае.
«Я воодушевлен нашим общением. Искренне хочется нести этот добрый настрой с собой по жизни, передавать другим людям. Преклоняюсь перед Николаем Константиновичем и перед поколением наших победителей», — подчеркнул глава региона.