8 мая
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Жизнь

«Преклоняюсь перед поколением наших победителей». Губернатор Виктор Томенко рассказал в соцсетях о встрече с ветераном

В преддверии 9 мая Виктор Томенко по видеосвязи поздравил с грядущим праздником ветерана Великой Отечественной войны Николая Вытоптова. Об этом губернатор Алтайского края рассказал на своей странице «Вконтакте».

Виктор Томенко по видеосвязи поздравил с грядущим 9 мая ветерана ВОВ Николая Вытоптова.
Виктор Томенко по видеосвязи поздравил с грядущим 9 мая ветерана ВОВ Николая Вытоптова.
Vk.com.

Глава региона отметил, что три года назад встречается с ветераном, также накануне 9 мая. Тогда губернатор очно побывал в гостях у Николая Вытоптова.

«Николаю Константиновичу скоро исполнится 95 лет, можно только позавидовать его уму, положительному настрою и добрым эмоциям, которыми он щедро делится. Этот человек, побывавший на войне, уже много лет с огромной радостью проживает каждый день мирной жизни», — поделился с подписчиками своими мыслями Томенко.

Виктор Томенко по видеосвязи поздравил с грядущим 9 мая ветерана ВОВ Николая Вытоптова.
Виктор Томенко по видеосвязи поздравил с грядущим 9 мая ветерана ВОВ Николая Вытоптова.
Vk.com.

Он добавил, что Николай Вытоптов продолжает читать книги, свежую прессу и следит за событиями в мире, стране и Алтайском крае.

«Я воодушевлен нашим общением. Искренне хочется нести этот добрый настрой с собой по жизни, передавать другим людям. Преклоняюсь перед Николаем Константиновичем и перед поколением наших победителей», — подчеркнул глава региона.

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