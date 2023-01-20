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Жизнь

Прекратили уголовное дело экс-директора детсада в Барнауле, где истязали детей

Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда прекратил уголовное дело в отношении бывшего директора детского сада «Хэппи бэби» в Барнауле Елены Воротниковой. Об этом сообщает ТАСС.

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

В декабре 2021 года директора детсада Елену Воротникову приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Четверо воспитателей, которых обвинили в избиении детей, получили условные сроки от 3 до 5 лет.

«Уголовное дело в указанной части прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления, за Воротниковой Е. В. признано право на реабилитацию и возмещение вреда», — отмечают в ведомстве.

Суд также смягчил наказание в отношении трех воспитательниц детского сада. Уменьшили размеры компенсации морального вреда в пользу детей-потерпевших.

В декабре 2021 года сообщалось, что в детском саду «Хэппи бэби» педагоги неоднократно избивали детей, а также провинившихся воспитанников садили по одному в темную комнату. Пострадали 14 детей, в том числе от 2 до 6 лет.

Утверждается, что происходящем было известно директору учреждения, но она ничего не предпринимала.

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