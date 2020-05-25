Премьер Михаил Мишустин попросил россиян не совершать ошибок, чтоб не навредить себе и стране

Премьер-министр Правительства призвал граждан России пока воздержаться от заграничных поездок, в том числе на отдых. Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране, считает он.

С приближением лета и улучшением ситуации с коронавирусом во многих странах заговорили о смягчении ограничительных мер и скором открытии курортного сезона. Не в последнюю очередь это связано с тем, что для отдельных государств доходы от туризма и смежных с ним отраслей играют значительную роль в экономике.

«Однако Всемирная организация здравоохранения все еще считает риск дальнейшего развития пандемии слишком высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки», — подчеркнул глава российского правительства.

Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и отдыхающим никто не гарантирует защиту от заражения, добавил он.

Отдых на пляже. СС0

«Я прошу наших граждан не торопиться», — обратился Мишустин к россиянам.

Признавая определенный успех в борьбе с заболеванием, важно помнить, что в Россию оно пришло из-за границы, и в правительстве считают целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж, пишет «РГ».