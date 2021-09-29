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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил «Росгосстрах» со 100-летием

6 октября 2021 года компании «Росгосстрах» исполняется 100 лет. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил генеральному директору Геннадию Гальперину и коллективу ПАО СК «Росгосстрах» приветственный адрес, в котором поздравил со знаменательной датой.

Группа «Росгосстрах»

«С первых дней своего существования Госстрах многое сделал для становления народного хозяйства, решения важных экономических задач, обеспечения защиты имущества крестьянских хозяйств, государственных и кооперативных предприятий. Не прекращал работать в годы Великой Отечественной войны, осуществлял страхование промышленности, поставки по ленд-лизу военной техники и вооружений», — отмечено в приветственном адресе премьер-министра Михаила Мишустина.

«Сегодня „Росгосстрах“ — это известный бренд, современная высокоэффективная компания, один из лидеров страхования в России. Важно, что вы динамично развиваетесь, внедряете в работу высокие технологии, создаете цифровые платформы, запускаете новые продукты, автоматизируете процессы операций. Электронные сервисы позволяют значительно упростить процедуры оформления и оплаты, делают их удобными и быстрыми», — подчеркивается в приветственном адресе.

Председатель Правительства РФ выразил уверенность, что высокий авторитет «Росгосстраха», профессионализм коллектива помогут и впредь предоставлять предприятиям, компаниям и гражданам надежную страховую защиту, и пожелал компании удачи и новых достижений.

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