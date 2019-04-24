Премьера фильма «Мстители. Финал»: дата и первые отзывы. Без спойлеров

Почему перенесли премьеру фильма «Мстители. Финал»
Премьеру фильма «Мстители: Финал» перенесли на несколько дней из-за российского фильма «Миллиард». Собеседник издания «Ведомости» сообщил, что на этом настоял Минкульт.
«Сноб» уточняет, что в России в последние годы регулярно меняют даты проката иностранных фильмов ради отечественных. Например, «Мстители. Война бесконечности» в 2018 году перенесли с 3 на 11 мая, чтобы зрители на майские праздники смотрели российские премьеры.
July 2010: The Avengers assemble for the first time— Erik Davis (@ErikDavis) 23 апреля 2019 г.
April 2019: The Avengers assemble for the last time #AvengersEndgame pic.twitter.com/dx4KlCmd1c
Премьера фильма «Мстители. Финал»: первые отзывы
Мировая премьера фильма «Мстители. Финал» состоялась 22 апреля в Лос-Анжелесе. После этого в соцсетях появились первые отзывы о блокбастере, пишет mirf.ru. Судя по ним, зрители были в восторге.
MY GOD.— Captain Kathir (@MegaLucarioX) 23 апреля 2019 г.
MY GOD.
MY GOD.
MY GOD.
MY GOD.
I AM TRAUMATIZED.
I AM A MESS.
I CAN’T BREATHE.
MY THROAT HURTS.
I HAVE A HEADACHE.
FML.
WHAT A MOVIE.#AvengersEndgame#DontSpoilTheEndgame
Согласно отзывам, в фильме «Мстители. Финал» есть «задел на будущее» — сюжетные линии, которые позволят выпустить новые фильмы о супергероях от Marvel.
Кстати, Скарлетт Йохансон (Черная вдова) и Бри Ларсон (Капитан Марвел) появились на премьере фильма «Мстители. Финал» в украшениях с яркими камнями, как в перчатке Таноса.
Ранее фильм «Мстители: Война бесконечности» победил в номинации «Фильм года» по версии People’s Choice Awards. Кроме того, ленту назвали лучшим экшн-фильмом 2018 года, а сыгравшую в ней Скарлетт Йоханссон объявили актрисой года.