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Жизнь

Премьера фильма «Мстители. Финал»: дата и первые отзывы. Без спойлеров

Премьера фильма «Мстители. Финал» в мире — 25 апреля, а в России — только 29 апреля. Это один из самых ожидаемых фильмов 2019 года. Рассказываем, почему перенесли дату премьеры «Мстителей. Финал» и что говорят о фильме первые зрители.

Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности".
Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности".
kinopoisk.ru.

Почему перенесли премьеру фильма «Мстители. Финал»

Премьеру фильма «Мстители: Финал» перенесли на несколько дней из-за российского фильма «Миллиард». Собеседник издания «Ведомости» сообщил, что на этом настоял Минкульт.

«Сноб» уточняет, что в России в последние годы регулярно меняют даты проката иностранных фильмов ради отечественных. Например, «Мстители. Война бесконечности» в 2018 году перенесли с 3 на 11 мая, чтобы зрители на майские праздники смотрели российские премьеры.

Премьера фильма «Мстители. Финал»: первые отзывы

Мировая премьера фильма «Мстители. Финал» состоялась 22 апреля в Лос-Анжелесе. После этого в соцсетях появились первые отзывы о блокбастере, пишет mirf.ru. Судя по ним, зрители были в восторге.

Согласно отзывам, в фильме «Мстители. Финал» есть «задел на будущее» — сюжетные линии, которые позволят выпустить новые фильмы о супергероях от Marvel.

Кстати, Скарлетт Йохансон (Черная вдова) и Бри Ларсон (Капитан Марвел) появились на премьере фильма «Мстители. Финал» в украшениях с яркими камнями, как в перчатке Таноса.

Ранее фильм «Мстители: Война бесконечности» победил в номинации «Фильм года» по версии People’s Choice Awards. Кроме того, ленту назвали лучшим экшн-фильмом 2018 года, а сыгравшую в ней Скарлетт Йоханссон объявили актрисой года.

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