Премьера фильма «Мстители. Финал»: дата и первые отзывы. Без спойлеров

Премьера фильма «Мстители. Финал» в мире — 25 апреля, а в России — только 29 апреля. Это один из самых ожидаемых фильмов 2019 года. Рассказываем, почему перенесли дату премьеры «Мстителей. Финал» и что говорят о фильме первые зрители.