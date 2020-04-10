Премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах» состоится 10 апреля в Wink

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«Эта песня очень личная, она отражает не только мое состояние, но, как мне кажется, и всех, кто влюблен сейчас, — признается Полина Гагарина. — Песня полна надежды и веры! Она о том, что у любви нет преград — ни время, ни расстояния, ни трудности не могут встать на ее пути. Любовь огромна, как море и небо, и необходима, как вода и воздух».