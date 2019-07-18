Премьера в городе: как прошла презентация премиального внедорожника Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Benz GLE презентовали под динамичный танец зеркальных людей, серебряное шоу и громкие овации гостей. Внедорожник предстал перед первыми зрителями интеллектуальным, внимательным и осмотрительным как никогда. Гости ощутили на себе воплощение успеха, стремление к совершенству и величественную элегантность нового GLE.
Помимо безупречного внешнего вида он оснащен двигателем нового поколения, вспомогательными системами, повышающими работоспособность, комфорт и безопасность. Парковочный пакет с системой видеокамер кругового обзора, система Mercedes-Benz Intelligent Drive, пакет интеграции для смартфона и сетевая интеграция — все это новый GLE. Это первый внедорожник, оснащенный революционной системой информации и развлечения MBUX. Она включает в себя естественное голосовое управление и сенсорную панель. Это позволяет ей с каждой поездкой все больше узнавать о привычках и предпочтениях водителя. На презентации представили модель в необычном цвете «зеленый изумруд». Без сомнений, автомобиль стал самой ожидаемой премьерой года.*
«ПМ-Авто», официальный дилер Mercedes-Benz в Барнауле, официальный партнер презентации «АльфаСтрахование», автолизинговая компания «Европлан» и страховая компания «Екатеринбург» разыграли фирменные призы среди гостей вечера. Кроме того, «ПМ-Авто» вручил приз зрительских симпатий за самый популярный ролик с видеоспиннера с хэштегом #mercedes_benz_brn. За приятную атмосферу отвечали музыкальная группа Live and Drive и диджей Юлия Петрова.
*В линейке Mercedes-Benz GLE.