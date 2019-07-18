Премьера в городе: как прошла презентация премиального внедорожника Mercedes-Benz

11 июля в Парке спорта Алексея Смертина «ПМ-Авто», официальный дилер Mercedes-Benz в Барнауле , представил новый GLE. Гости познакомились с интеллектуальным внутренним миром премиального внедорожника, оценили его элегантный и динамичный экстерьер. Кроме того, насладились фуршетом и коктейльным баром, записали уникальные ролики в формате Slow Motion с помощью видеоспиннера, а еще получили приятные подарки от партнеров презентации.

Новый Mercedes-Benz GLE презентовали под динамичный танец зеркальных людей, серебряное шоу и громкие овации гостей. Внедорожник предстал перед первыми зрителями интеллектуальным, внимательным и осмотрительным как никогда. Гости ощутили на себе воплощение успеха, стремление к совершенству и величественную элегантность нового GLE.

Помимо безупречного внешнего вида он оснащен двигателем нового поколения, вспомогательными системами, повышающими работоспособность, комфорт и безопасность. Парковочный пакет с системой видеокамер кругового обзора, система Mercedes-Benz Intelligent Drive, пакет интеграции для смартфона и сетевая интеграция — все это новый GLE. Это первый внедорожник, оснащенный революционной системой информации и развлечения MBUX. Она включает в себя естественное голосовое управление и сенсорную панель. Это позволяет ей с каждой поездкой все больше узнавать о привычках и предпочтениях водителя. На презентации представили модель в необычном цвете «зеленый изумруд». Без сомнений, автомобиль стал самой ожидаемой премьерой года.*

«ПМ-Авто», официальный дилер Mercedes-Benz в Барнауле, официальный партнер презентации «АльфаСтрахование», автолизинговая компания «Европлан» и страховая компания «Екатеринбург» разыграли фирменные призы среди гостей вечера. Кроме того, «ПМ-Авто» вручил приз зрительских симпатий за самый популярный ролик с видеоспиннера с хэштегом #mercedes_benz_brn. За приятную атмосферу отвечали музыкальная группа Live and Drive и диджей Юлия Петрова.

*В линейке Mercedes-Benz GLE.