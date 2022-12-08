Премия «За позитивный вклад». Голосуем за лучшие культурные, рекламные и социальные проекты 2022

Комитет Алтайской торгово-промышленной палаты по рекламе объявляет о старте зрительского голосования премии «За позитивный вклад — 2022». Цель премии — поощрить выдающиеся проекты с высоким уровнем креатива. Читатели altapress.ru могут выбрать и проголосовать за проекты, которые понравились (не более 3-х).

III Международная молодёжная биеннале дизайна «PRO будущее». Крупнейшее выставочно-образовательное событие в сфере дизайна прошло в Барнауле на разных площадках города с 5 по 25 октября 2022 года.

Стрит-арт — перформанс художницы Анастасии Петренко и Художественного музея Алтайского края в «Ночь музеев-2022». Цель проекта — презентация стрит-арта в самом центре Барнаула. Как результат — обновлённая площадь Октября и выстраивание диалога искусства с городом.

Стрит-арт на площади Октября. Источник: Рекпортал Стрит-арт на площади Октября. Источник: Рекпортал

Масштабная роспись фасада, посвященная людям опасной и героической профессии — пожарным-спасателям. Идея росписи родилась у пожарных-спасателей во время конкурса рисунков «Спасибо героям нашего времени!». Молодежный парламент Барнаула при поддержке администрации города в сфере молодежной политики помог реализовать идею ко Дню города.

Роспись фасада пожарной части. Источник: Рекпортал Фасад пожарной части. Источник: Рекпортал

Промо-ролик о туризме «А — это Алтайский край?». Задача промо-ролика — погрузить в колорит Алтайского края, вызвать положительные эмоции, которые запомнятся и станут решающими в выборе маршрутов отдыха. Фокус сделан на молодежь и концептуальную подачу с фразой «А — это где?».

5. Региональный бренд

Проект тиражируемых сувениров «Алтай Традиция». Идея сувениров — переосмыслить крестьянскую роспись домов Алтая в текстиле, плитке, принтах, через предметы рассказать про Алтай, семью и традицию.

Алтай Традиция. Источник: Рекпортал Алтай Традиция. Источник: Рекпортал

6. «Маркетинговый десант»

Проект Сообщества маркетологов Алтайского края. Цель — объединить профессионалов, готовых делиться опытом работы. «Маркетинговый десант» высаживался на территории холдинга «Алтайлес», туристско-информационного центра Алтайского края, Диагностического Центра. Маркетологи проводят мозговые штурмы и выдают рекомендации.

Маркетинговый десант. Источник: Рекпортал Маркетинговый десант. Источник: Рекпортал

7. Брендинг и упаковка

Впервые за свою 50-летнюю историю птицефабрика «Комсомольская» из Павловского района Алтайского края запустила торговую марку яиц. Чтобы передать аудитории свежее ощущение, разработали название «Дар Кур» и слоган «Несёмся к вашему столу».

«Дар кур». Источник: Рекпортал «Дар кур». Источник: Рекпортал

8. Качаем рекламные мышцы 10 лет

В этом году исполнилось десять лет «мультяшным» героям рекламы фитнес-клуба «Магис Спорт». Первые рисованные персонажи в рекламе появились в 2012 году. Главное отличие рекламных кампаний: живой посыл, иллюстративная подача, коммуникации с юмором.

Реклама Магис Спорт. Источник: Рекпортал Реклама Магис Спорт. Источник: Рекпортал

9. Помощь людям

Социальный экопроект «Добрые вещи» занимается организацией площадок для сбора и обмена вещами. Идея родилась в сообществе многодетных мам. В этом году 8 городов и сел края вошли в географию проекта, 25 волонтеров в команде, 150 волонтеров участвовали в акциях. Проект-победитель Международной премии «Мы вместе».

Команда экопроекта Добрые вещи. Источник: Рекпортал. Команда экопроекта Добрые вещи. Источник: Рекпортал

10. Помощь планете

«Чистые Игры» — соревнования команд по сбору и сортировке мусора. Цель — нескучное вовлечение людей в экологию. Соревнования проводятся при поддержке отдела по охране окружающей среды Барнаула и спонсоров. В Барнауле за одну игру 150 участников собирают около 2−3 тонн мусора. Идея проекта родилась в Санкт-Петербурге.

11. Организатор добровольчества

#Сборникхештегов — добровольческое движение, созданное на базе Алтайского филиала РАНХиГС. Движение работает третий год. В основе направления: #стопвирус, #мойдом, #твойучитель. Среди проектов: «Деревня на прокачку» для улучшения сельской среды, «Подари улыбку доктору» — проект с поддержкой медперсонала больниц, «Лапа добра» — поддержка маленьких приютов бездомных животных.

Команда движения #Сборникхештегов. Источник: Рекпортал

12. Верность бездомным животным

В этом году исполнилось 20 лет барнаульской организации для бездомных собак и кошек «Ласка». Каждый год «Ласка» запускает новые проекты: от фотовыставок и дог-шоу до Центра льготной стерилизации и Центра дрессировки. В этом году впервые проводится зоофорум «Ловить или не ловить?» о том, как помогать бездомным животным в своем городе.

Голосование за номинации

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С 9 декабря на сайте altapress.ru стартует голосование за проекты. Продлится оно до 12:00 16 декабря. По итогам голосования выберут проекты зрительских симпатий.