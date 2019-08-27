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Премию «АвтоМама-2019» вручат в Барнауле

С 8 по 18 сентября в краевой столице во второй раз пройдет конкурс «АвтоМама», который призван привлечь внимание родителей к правилам дорожного движения. Организатором проекта вступает сообщество «InstaМамы Барнаула».

Премию «АвтоМама-2019» вручат в Барнауле.
Премию «АвтоМама-2019» вручат в Барнауле.
Яковлева Юлия

Проект пройдет в 4 этапа.

8 сентября — церемония открытия проекта, автопробег и девичник. Участниц ждет знакомство друг с другом, разговоры за чашечкой чая с вкуснейшими сладостями, интеллектуальный «АвтоКвиз» и первые итоги.

11 сентября — «ФотоКВАДРОдень». Яркий, дерзкий, взрывной! Оригинальная локация, сосновый бор, стильные луки участниц, фотосессия в полных образах с квадроциклами.

15 сентября — командный автоквест по городу. Интересные задания, неожиданные локации и много эмоций.

18 сентября — изысканный гала-ужин, который пройдет в красивом ресторане: фуршет, блеск нарядов, шоу-программа, торт, награждение участниц, вручение титула «АвтоМама-2019» и церемония закрытия.

Это будут незабываемые 4 дня вашей жизни!

Вы еще успеваете стать участницей (18+).

Подробности и запись по телефону 8−983−103−6207.

Следите за новостями проекта в аккаунте www.instagram.com/instamam_brn

Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по номеру 8−983−103−6207 и на сайте mam22.ru

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