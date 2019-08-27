Премию «АвтоМама-2019» вручат в Барнауле.

Проект пройдет в 4 этапа.
8 сентября — церемония открытия проекта, автопробег и девичник. Участниц ждет знакомство друг с другом, разговоры за чашечкой чая с вкуснейшими сладостями, интеллектуальный «АвтоКвиз» и первые итоги.
11 сентября — «ФотоКВАДРОдень». Яркий, дерзкий, взрывной! Оригинальная локация, сосновый бор, стильные луки участниц, фотосессия в полных образах с квадроциклами.
15 сентября — командный автоквест по городу. Интересные задания, неожиданные локации и много эмоций.
18 сентября — изысканный гала-ужин, который пройдет в красивом ресторане: фуршет, блеск нарядов, шоу-программа, торт, награждение участниц, вручение титула «АвтоМама-2019» и церемония закрытия.
Это будут незабываемые 4 дня вашей жизни!
Вы еще успеваете стать участницей (18+).
Подробности и запись по телефону 8−983−103−6207.
Следите за новостями проекта в аккаунте www.instagram.com/instamam_brn
Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по номеру 8−983−103−6207 и на сайте mam22.ru