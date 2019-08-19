Преображение Господне 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 году Преображение Господне отмечают 19 августа. Это один из важнейших православных праздников. Рассказываем, в чем суть и что нельзя делать в этот день.

Преображение Господне 2019

Полное название праздника звучит как Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Отсюда народное название — Яблочный Спас.

Праздник установили в память о чудесном преображении Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Сын Божий показал свое божественное величие и укрепил веру учеников перед грядущими испытаниями. Это событие описано в Евангелии от Матфея, Марка и Луки. В них говорится, что Иисус Христос взял с собой трех учеников и вместе с ними взошел на гору Фавор.

Преображение Господне СС0

Там Христос молился. Ученики уснули, а когда проснулись, увидели, что лицо учителя сияет как солнце, одежда бела как снег. Рядом с Христом появились ветхозаветные пророки Моисей и Илия. Их осенило светлое облако, из которого прозвучал голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; его слушайте».

В православных храмах 19 августа проходят праздничные службы. Священнослужители одевают белые облачения, которые символизируют божественный свет.

После богослужения по традиции освящают яблоки и другие плоды нового урожая.

Преображение Господне СС0

Что нельзя делать в праздник Преображение Господне

Преображение Господне выпадает на время Успенского поста. Именно с ним связаны основные ограничения. Во время поста нельзя есть продукты животного происхождения и предаваться разгульному веселью.

Других особенных запретов, связанных с празднованием Преображения, в православной церкви нет. Нежелательно ругаться, ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить.

Не стоит злоупотреблять алкоголем (как и в другой православный праздник).

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.

В интернете распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так. Но если есть возможность, нужно сходить в храм на службу и помолиться. Это считается более важным, чем домашние заботы.