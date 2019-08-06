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Жизнь

Преображение Господне в 2019 году: суть и традиции праздника

Преображение Господне — важный христианский праздник. Римско-католическая церковь отмечает его 6 августа, а православные, протестанты и католики византийского обряда — 19 августа. Рассказываем о сути и традициях Преображения Господня 2019.

Церковь. Религия. Витраж
Церковь. Религия. Витраж
СС0

Преображение Господне

Праздник установили в память чудесного преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор, пишет sib-catholic.ru. Сын Божий показал свое божественное величие и укрепил веру учеников перед грядущими испытаниями.

Преображение Господне произошло за 40 дней до распятия и смерти Христа. Оно описано в Евангелии от Матфея, Марка и Луки. В них говорится, что Иисус Христос взял с собой трех учеников и вместе с ними взошел помолиться на гору Фавор.

Церковь. Религия. Кадило
Церковь. Религия. Кадило
СС0

Там Христос молился. Ученики уснули, а когда проснулись, увидели, что лицо учителя сияет как солнце, одежда бела как снег. Рядом с Христом появились ветхозаветные пророки Моисей и Илия. Их осенило светлое облако, из которого прозвучал голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение; его слушайте».

Преображение Господне в народе называют Яблочный Спас. По традиции, в этот день освящают первые плоды нового урожая — виноград, яблоки, груши, мед.

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