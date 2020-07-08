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Преподаватель Алтайского филиала РАНХиГС — участница съемок видеоролика исполнения гимна России

Он был записан ко Дню молодежи и по праву считается визитной карточкой региона.

Семь съемочных дней, 12 вокалистов, 144 участника съемок, 1,5 тысячи километров пути.

Надежда Филиппова
Надежда Филиппова
Алтайский филиал РАНХиГС

Результатом большой работы одной из видеостудий Барнаула стал ролик исполнения гимна России молодежью Алтайского края. В очень сжатые сроки члены съемочной группы побывали в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Камне-на-Оби, Славгороде, Яровом, в Бийском, Косихинском, Михайловском и Благовещенском районах края, чтобы запечатлеть известные и мало кому знакомые уголки Алтая.

В съемках видеоролика приняли участие не только вокалисты региона, но и молодые специалисты — представители разных профессий и отраслей.

Профессию педагога представила заместитель заведующего кафедрой трудового и предпринимательского права Алтайского филиала РАНХиГС Надежда Филиппова.

Надежда Филиппова:

Гимн Российской Федерации является не просто государственным символом, описание и порядок официального использования которого закреплены в Федеральном конституционном законе РФ, но и олицетворением патриотизма, связью молодого поколения с великой историей нашей страны. Для меня было честью принять участие в этом замечательном проекте. Радостно осознавать, что идея его реализации возникла у молодых ребят. Патриотизм и правовое воспитание начинаются с малого — со знания и уважения к гимну, гербу, Государственному флагу Российской Федерации.

Организаторы уверены: видеоролик может по праву считаться визитной карточкой региона, представляя его далеко за пределами Сибири, на всероссийских форумах и в рамках молодежных событий международного масштаба.

Напомним, этот творческий проект был реализован Краевым дворцом молодежи при поддержке управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

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