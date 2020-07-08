Результатом большой работы одной из видеостудий Барнаула стал ролик исполнения гимна России молодежью Алтайского края. В очень сжатые сроки члены съемочной группы побывали в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Камне-на-Оби, Славгороде, Яровом, в Бийском, Косихинском, Михайловском и Благовещенском районах края, чтобы запечатлеть известные и мало кому знакомые уголки Алтая.

В съемках видеоролика приняли участие не только вокалисты региона, но и молодые специалисты — представители разных профессий и отраслей.

Профессию педагога представила заместитель заведующего кафедрой трудового и предпринимательского права Алтайского филиала РАНХиГС Надежда Филиппова.

Гимн Российской Федерации является не просто государственным символом, описание и порядок официального использования которого закреплены в Федеральном конституционном законе РФ, но и олицетворением патриотизма, связью молодого поколения с великой историей нашей страны. Для меня было честью принять участие в этом замечательном проекте. Радостно осознавать, что идея его реализации возникла у молодых ребят. Патриотизм и правовое воспитание начинаются с малого — со знания и уважения к гимну, гербу, Государственному флагу Российской Федерации.