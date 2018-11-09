Преподаватель по вокалу оценила пение Бузовой, Нюши и Лолиты

Преподаватель по вокалу Марина Полтева прослушала истинное звучание российских звезд и высказала свое мнение об их способностях.

Ольга Бузова

Пение ведущей телестройки «Дом-2» нельзя назвать вокалом, это скорее продюсерский проект, считает преподаватель. Ее голосовые номера построены в основном на речи, причем непоставленной.

При оценивании по десятибалльной шкале Ольга получила бы максимум два балла за свой голос. Если Ольгу оставить на сцене одну, убрать элементы шоу и красивые костюмы, дать ей микрофон и позволить спеть вживую, она не удержит зал.

Девушка, похоже, не занимается вокалом и не владеет даже минимальным набором умений вокалиста: дыханием, звукоизвлечением, артикуляцией. С такими необработанными голосами обычно исполнители не выходят на сцену.

Нюша

У Нюши достаточно мягкий голос и четкая артикуляция — это плюс, считает эксперт. Акцент в ее песнях ставится на текст и ритм, заложенный в аранжировки. Такое исполнение буквально заставляет слушателя сразу пускаться в пляс, пишет mail.ru.

Аранжировки песен Нюши очень качественные, хоть это и простые танцевальные композиции для девочек-подростков. Все, что Нюша делает на сцене, — отточено. В общем, это идеальный случай, когда картинка и звук гармонично соединены.

Лолита

Лолиту можно смело назвать настоящей вокалисткой. Она певица и актриса в одном лице. Эта исполнительница способна одна держать целый зал только на энергетике, качественной вокальной и актерской подаче. Ее номера хороши даже без постановочных шоу или красочных костюмов.

У Лолиты обширный диапазон голоса, она умеет подать песню так, что та дойдет до зрителя.