Преподаватель популярной языковой школы мастурбировал на занятии. Его не уволили

Девушка занималась с преподавателем английского в школе Skyeng около двух месяцев.

На одном из занятий она заметила, что рука преподавателя ритмично двигается. Ученица подумала, что у преподавателя может быть нервный тик, но затем поняла, что он мастурбировал.

По ее словам, раньше на занятиях такого не происходило. Также помимо этих движений он часто смотрел себе вниз, чего на других уроках также никогда не было. В какой-то момент он за чем-то потянулся и движения прекратились. Девушка предполагает, что он взял бумажные полотенца.

Также она заметила, что на заднем фоне не было слышно жену и детей преподавателя, хотя обычно на других уроках эти звуки присутствовали.

Девушка написала в службу поддержки Skyeng. Ей ответили, что урок был просмотрен и жалоба подтвердилась, с преподавателем провели разговор.

Однако ученицу не устроила реакция компании. Известно, что преподаватель до сих пор каждый день появляется в сети в личном кабинете на сайте Skyeng.

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