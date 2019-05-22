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Жизнь

Пресс-секретарь президента РФ рассказал о предстоящем отпуске Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на отпуск, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в Туве, август-2018.
Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в Туве, август-2018.
kremlin.ru

Обычно глава государства посещает Туву и отдыхает вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, отметил представитель Кремля. Однако на ближайшие месяцы у лидера нет таких планов.

«С другой стороны, вы знаете, если появляется небольшое окошко в один-два дня у президента, он зачастую с учетом географии своих поездок и передвижений такие остановки на один-два дня делает», — заявил Песков.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что ожидает, что Путин приедет в республику летом.

Собирал грибы

Президент несколько раз посещал Туву с неформальным визитом. Так, в конце августа 2018 года Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. Главу государства сопровождали Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

Путин собирал грибы и катался на катере по Енисею. В августе 2017 года он сделал двухдневную остановку в Сибири, занимался подводной охотой и рыбалкой. Как рассказывал Песков, Путин два часа «гонялся за щукой» в горном озере.

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