Преставление Иоанна Богослова: православный праздник 9 октября 2018

9 октября 2018 в православной церкви установлен день памяти святого Иоанна Богослова. По преданию, это любимый ученик Иисуса Христа. Он прожил больше 100 лет, а его смерть окутана тайной.

Преставление Иоанна Богослова-2018: история праздника

Православный праздник 9 октября называется Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Это значит, что в этот день верующие вспоминают о событиях, связанных со смертью апостола.

Свои последние годы апостол Иоанн Богослов провел в посте и молитве. У него не было сил, чтобы произносить длинные проповеди, только говорил: «Любите друг друга», пишет журнал «Фома».

9 октября 2018 православные вспоминают об окончании земного пути Иоанна Богослова. По преданию, Бог открыл апостолу, когда он умрет. Иоанн Богослов повелел нескольким ученикам выкопать могилу и закопать его. Ученики не посмели ослушаться: они закрыли лицо святого платком и засыпали его землей. Когда через некоторое время могилу снова открыли, то тела Иоанна Богослова там не нашли.

В древности, 21 мая по новому стилю христиане на этом месте столкнулись с удивительным чудом: от могилы Иоанна Богослова исходил «тонкий целительный прах». В честь этого события установили отдельный церковный праздник.

Когда дни памяти Иоанна Богослова?