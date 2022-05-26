26 мая
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Жизнь

Преступники в России могут получить право на смягчение наказания после половины срока

Осужденные за тяжкие преступления в Росии могут получить право на смягчение режима после истечения половину назначенного срока, пишут «Известия». С инициативой выступил Минюст.

Тюрьма
Тюрьма
СС0

Это уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сегодня виновники тяжких преступлений (за которые предусмотрено наказание более 10 лет лишения свободы) могут претендовать на смягчения режима в колонии только после отбытия двух третей наказания.

Государство дает шанс всем осужденным встать на законопослушный путь и заслужить смягчение, считает член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«При этом важно, что под действие закона не попадут осужденные за целый ряд правонарушений. В том числе те, кто сидит за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, организацию преступного сообщества», — подчеркнул он.

На педофилов и террористов гуманные меры распространяться не будут.

В Минюсте уверены, что инициатива направлена на повышение системы мер социальной адаптации преступников.

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