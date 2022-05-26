Преступники в России могут получить право на смягчение наказания после половины срока

Осужденные за тяжкие преступления в Росии могут получить право на смягчение режима после истечения половину назначенного срока, пишут « Известия ». С инициативой выступил Минюст.

Это уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сегодня виновники тяжких преступлений (за которые предусмотрено наказание более 10 лет лишения свободы) могут претендовать на смягчения режима в колонии только после отбытия двух третей наказания.

Государство дает шанс всем осужденным встать на законопослушный путь и заслужить смягчение, считает член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«При этом важно, что под действие закона не попадут осужденные за целый ряд правонарушений. В том числе те, кто сидит за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, организацию преступного сообщества», — подчеркнул он.

На педофилов и террористов гуманные меры распространяться не будут.

В Минюсте уверены, что инициатива направлена на повышение системы мер социальной адаптации преступников.