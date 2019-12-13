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Жизнь

Превышение числа умерших над рожденными в 2019 году станет рекордным за 11 лет

Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за прошедшие 11 лет, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Россияне радуются победе нашей сборной над испанцами.
Россияне радуются победе нашей сборной над испанцами.
из открытых источников в интернете

За январь-октябрь 2019 года естественная убыль населения России (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 259,6 тыс. человек.

По данным аналитиков, это уже означает, что по итогам года убыль станет самой высокой за 11 лет. Выше показатель был только в 2008 году — 362 тыс. человек.

При этом, как утверждают демографы, тенденция не изменится в ноябре и декабре. Даже приток мигрантов не сможет перекрыть масштабную потерю россиян.

Таким образом, национальная цель — обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, которую президент России Владимир Путин в своем майском указе, в 2019 году выполнена не будет.

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