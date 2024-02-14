Превратить каменные джунгли в настоящие. Как заставить природу в алтайских городах «выйти» на улицы

Как превратить кварталы в вечные оазисы - об этой задаче порассуждала Марина Силантьева, доктор биологических наук, профессор АлтГУ. На конференции в честь дня науки в Белокурихе она рассказала, как лучше подойти к озеленению городов и покритиковала нацпроект «Формирование комфортной городской среды».

Плюсы и минусы

Чаще всего нацпроект касается обустройства – мощения дорог, строительства павильонов и установки скамеек, заметила Марина Силантьева.

«Есть отдельные точки роста. Но в целом у меня не ощущения, что проект эффективно сработал, в частности, в Алтайском крае. Меня не впечатлило то, что я увидела», - сказала она.

Ученая уверена, что создание комфортной среды не должно ограничиваться инфраструктурой и стоит более тщательно подходить к озеленению.

Пока в алтайских городах этим занимаются группы общественников, которые своими силами планируют скверы, создают дизайн-проекты, собирают посадочные материалы, выходят на субботники и т.д. В этом нацпроект можно похвалить – он стимулировал гражданское общество.

Субботник на месте будущего парка за Европой в Барнауле. vk.com/park300letbarnaul

Впустить природу в город

По мнению Силантьевой, на Алтае стоит перенять европейскую технологию имитации природы, которые довольно давно появились на курортах Италии и Германии. Идея в том, что природа должна «выйти» на улицы, то есть в городе должно расти то, что живет вокруг него.

На примере единственного в крае города-курорта ученая рассказала, как может заработать эта концепция.

Марина Силантьева отметила, что Белокуриха – редчайший пример природной среды, которую создали люди. Сейчас это залесенная территория, прикрытая от ветра, со своим уникальным микроклиматом. Но еще в 1930-х годах в городе не было никаких лесов. Здесь была пойменная растительность, заболоченность.

«Сегодня в курортной зоне создают некоторое подобие природных систем, - сказала профессор. - Наиболее удачные ландшафтные дизайнеры комбинируют деревья, кустарники, многолетники и создают долговременное сообщество, имитируя то, что уже есть в природе».

Дать возможности

Силантьева подчеркивает, что грамотное озеленение должно быть экологичным, устойчивым и не затратным. Это значит, что в проектах стоит использовать многолетние растения разной фактуры, которые можно найти в окрестностях города.

Прогулка по городу-курорту Белокуриха. altapress.ru.

«В Белокурихе, например, столько разнотравия в горах. Можно посадить огоньки, дербенник, шалфей, получатся шикарные яркие пятна. Создать места из злаков. Скосил в конце сезона, они потом снова отрасли – и никакого ухода, - объяснила ученая. – Не грядками садить, а создать природоподобную систему».

Места, где проходят коммуникации, Силантьева предлагает не оставлять голыми, а садить на них кустарники и многолетние травы, у которых небольшая корневая система.

Также она отметила, что экологическое просвещение должно стать политикой. В Белокурихе за счет курортного сбора можно по требованию раздавать жителям посадочный материал и типовые проекты, чтобы озеленять территории многоквартирных домов.

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