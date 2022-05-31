31 мая
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Жизнь

+30 превратятся в +14. В Алтайском крае дожди поборются с жарой

В ближайшие дни в Алтайском крае похолодает, и мощное тепло сменится на дожди с грозами. Какая погода будет 31 мая-2 июня, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода, тепло, природа.
Погода, тепло, природа.
СС0

Погода в Алтайском крае 31 мая-2 июня

Ночью 31 мая в Алтайском крае ожидается температура +10…+15 (по северу до +5) градусов. А днем возможны +25…+30 градусов с кратковременными дождями и грозами.

Ночью 1 июня в регионе вероятны +9…+14 градусов, а днем +18…+23 градусов. В эти сутки также обещают дожди и грозы.

Ночью 2 июня прогнозируют +4…+9 градусов, а днем +14…+19 градусов, тоже с осадками. Ветер будет северо-западный, до 16 м/с.

Дождь, погода.
Дождь, погода.
СС0

Погода в Барнауле 31 мая-2 июня

Ночью 31 мая в Барнауле вероятны 10…+12 градусов, а днем +26…+28 градусов.

Ночью 1 июня отметка термометра установится на +10…+12 градусах, а днем на +19…+21 градусах.

Ночью 2 июня в краевой столице возможны +7…+9 градусов, а днем потеплеет +14…+16 градусов.

Во все три дня в Барнауле ожидаются дожди с грозами.

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