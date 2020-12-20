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Жизнь

Президент Чили пожаловался сам на себя и получил штраф за несоблюдение масочного режима

Президент Чили Себастьян Пиньера получил штраф около 3,5 тысяч долларов за то, что не надел маску в общественном месте, пишет «Интерфакс».

Вальпараисо, Чили.
Вальпараисо, Чили.
fishki.net

В Министерстве здравоохранения региона Вальпараисо сообщили, что глава государства сам заявил о нарушении.

Ранее президент Чили без маски позировал для селфи рядом с незнакомой девушкой на пляже.

Снимок облетел интернет и вызвал большой резонанс в стране.

Напомним, неделю назад Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект о неприкосновенности бывших президентов России и их семей. Теперь главу государства не смогут арестовать, задержать, обыскать либо привлечь к административной или уголовной ответственности.

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