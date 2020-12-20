Президент Чили пожаловался сам на себя и получил штраф за несоблюдение масочного режима

В Министерстве здравоохранения региона Вальпараисо сообщили, что глава государства сам заявил о нарушении.
Ранее президент Чили без маски позировал для селфи рядом с незнакомой девушкой на пляже.
Снимок облетел интернет и вызвал большой резонанс в стране.
Напомним, неделю назад Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект о неприкосновенности бывших президентов России и их семей. Теперь главу государства не смогут арестовать, задержать, обыскать либо привлечь к административной или уголовной ответственности.